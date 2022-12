El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 d diciembre. Para haber comenzado la “primavera oaxaqueña”, ayer se sintió bastante frío en la capital del estado, un frío como de invierno y no es para menos dado que el recibimiento que le hicieron unos 15 mil maestros al nuevo Gobernador, no fue precisamente de apapacho.

Consientes de que Jara fue uno de los Senadores que no apoyó la reforma educativa y que además “reprobó” al magisterio oaxaqueño, pues el gremio más poderoso de Oaxaca, lo recibió con muchos gritos y no precisamente de apoyo. Cuando asomó al balcón del Palacio de Gobierno por primera vez, la consigna sonó fuerte ¡FUERA, FUERA!

No recuerdo haber presenciado algo así en la historia de Oaxaca, no me viene a la memoria de alguna toma de protesta en la que un multitudinario grupo recibiera al nuevo gobierno con tanta desconfianza como ayer en el zócalo capitalino y todo tiene un porqué.

En su discurso de toma se protesta Salomón Jara dijo que “recibió las finanzas del estado en ruinas”, con un déficit de 20 mil millones de pesos y, se cura en salud el nuevo gobernador porque él fue parte de la administración que heredó la deuda histórica de 35 mil millones de pesos en el sexenio de Gabino Cué, por mucho el más nefasto que haya tenido Oaxaca.

Le pasaron mal el dato cuando le dijeron que su antiguo jefe Gabino Cué había endeudado al estado por 15 mil millones de pesos, eso es incorrecto, la deuda que dejó el oligarca ese, fue del doble y, por eso es de reconocerse que la administración saliente haya bajado esa deuda histórica en, justamente 15 mil millones de pesos.

Es una simple resta para que la entidad Salomón por si no sabe de matemáticas: Deuda de Gabino 35,000,000,000 – Deuda de Alejandro Murat 20,000,000,000 = 15,000,000,000, y hay que recordarle que él mismo abonó a la deuda de Gabino con 200 millones de pesos que se desaparecieron de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario mientras él era su titular.

Pero brindemos el beneficio de la duda al nuevo Gobernador y, si es verdad lo que dice que hay obras inconclusas e infladas, esperemos entonces las denuncias correspondientes contra los funcionarios que las realizaron y el castigo que se merecen por robarle a Oaxaca, de lo contrario será solo discurso como el del peje.

Por cierto, nada nuevo en el discurso inaugural de su gobierno, su perorata es idéntica a la del Macuspano, un Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado (por cierto ¿devolverá los 200 millones de SEDAPA?), la revocación de mandato a los tres años de su gobierno y un largo etcétera copiado al carbón del discurso polarizante de su jefe político ¿acaso no tiene identidad propia Salomón Jara?

Cierto que un dejo de ingratitud y de indisciplina se escuchó en el discurso polarizador de Salomón Jara, primero porque Alejandro Murat tuvo toda la buena intención de que la entrega recepción se hiciera sin ningún contratiempo y segundo porque el propio López, dijo frente a Salomón que Murat Hinojosa había trabajado bien con la cuatroté, que “los había ayudado mucho”.

Luego entonces, el frío que se sintió ayer en la toma de protesta de Salomón, puede ser augurio de un sexenio sumido en el invierno que puede convertirse en infierno si no hay talento para hacer política.

La polarización que vimos en dos marchas, una en contra y otra a favor del nuevo gobierno no es un buen síntoma de lo que será el nuevo gobierno, ni tampoco el mejor comienzo para una administración que, como lo dije en la columna de ayer, es legal pero no legítima.

Solo uno de cada tres oaxaqueños votaron en la elección del pasado 5 de junio, lo que se traduce en un abstencionismo monumental.

De ese tercio de la población que votó, no todos o hicieron por Salomón Jara y eso nos habla de la debilidad de este gobierno al que, las huestes que lo ayudaron a llegar a donde está, querrán una parte del pastel que, dicho sea de paso, no alcanza para todos.

Pensé de verdad que había llegado “la primavera oaxaqueña”, pero en realidad lo que vi con este frio de diciembre y con la inauguración del nuevo gobierno, es que todos andan “como burro en primavera”, solo espero que esos semovientes primaverales sepan lo que hacen, por el bien de Oaxaca.

De entrada, no comenzamos bien.

