El Zumbido del Moscardón: ¿A qué le teme?: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de enero. ¿A qué le tiene tanto miedo López o a que obedece su estrategia de militarización del país?, Luis Cresencio Sandoval Hernández, el insufrible Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), anunció que en los mil 554 kilómetros que tiene de largo el Tren Maya, se desplegarán alrededor de 5 mil agentes de la Guardia Nacional para vigilar el tramo con la finalidad de “PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN LOS VAGONES”… ¿CUÁLES PASAJEROS SI EL TREN NO FUNCIONA AÚN, NI TIENE VAGONES?

Los únicos “vagones” que tiene el peje, son sus hijos.

El General titular de la SEDENA al que por cierto los Estados Unidos de Norteamérica no le tienen ni una pizca de confianza, dice que “en cuanto a la seguridad del Tren Maya se va a cubrir por parte del personal de la Guardia Nacional apoyado también con personal de la Fuerza Aérea Mexicana. La seguridad del Tren Maya estará en los mil 554 kilómetros de vía férrea, también en las estaciones, en las terminales, en la zonas arqueológicas, en los talleres y cocheras; en toda la infraestructura que se integra a este proyecto”, dijo.

Para eso, abundó Luis Cresencio Sandoval, se van a construir cuarteles a lo largo de toda la ruta comprendida en los cinco estados de la república por donde pasará el capricho del peje, es decir en Tabasco, Yucatán, Campeche Quintana Roo y Chiapas.

“Se van a construir cuarteles de la Guardia Nacional en toda la ruta del Tren para este personal, también personal de la Guardia participará a bordo de los trenes para generar condiciones de seguridad durante el movimiento. Serán aproximadamente 5 mil elementos que darán estas condiciones de seguridad al sistema y a los usuarios del Tren Maya”, comento.

Además, dijo el angelito ese, que para llevar una coordinación sobre las operaciones de seguridad en la ruta, se creará un Batallón de Seguridad Ferroviaria, así como otro grupo especializado para el resguardo de zonas arqueológicas y, en el mismo tenor, sostuvo que para reforzar las tareas de vigilancia, también habrá participación de helicópteros, de la Fuerza Aérea Mexicana.

¿Quién en su sano juicio se va a subir a un Tren Maya militarizado hasta en los rieles?, me parece que toda la intención turística de una obra así, se pierde con la militarización y nos remite a un estado fallido en donde el gobierno federal controlado por los militares, supone que puede haber ahí en 1,554 kilómetros, actos de terrorismo o sabotaje.

El Tren Maya está aun muy lejos de ser una realidad y éstas acciones anunciadas por la milicia mexicana, tienden no solo a hacerlo peligroso, sino financieramente inviable puesto que el presupuesto original que ya de por si está al doble, se incrementará con los costos de las construcciones de los militares y los sueldos con los que se va a tener que pagar la seguridad del mismo en los 5 estados de la república por donde pasará.

Me parece que ni López, ni los militares saben exactamente lo que es un retorno de inversión, por tanto no hay un estudio de mercado que nos asegure que las carretadas de dinero gastadas en la construcción del Tren Maya y en la Deforestación de miles de hectáreas de la Selva Maya, vayan a ser redituables por que no hay contratos de uso del Tren y si en cambio una proyección de gastos que difícilmente se recuperarán en 50 años.

Sale más redituable militarizar el metro de la Ciudad de México que el Tren Maya, porque el Sistema de Transporte Colectivo ya funciona y genera dinero suficiente no solo para mantener a los zánganos de la Guardia Nacional custodiando las estaciones y los vagones, sino incluso para el mantenimiento que le hace falta y que desde esta administración de Sheinbaum, no se le da.

Este desafortunado anuncio de las militarización del Tren Maya, solo viene a corroborar que el peje ha desplegado a los militares en todas las obras “estratégicas” -y lo entrecomillo porque de estrategias no tienen nada- de su gobierno: el CHAIFA, Dos Bocas y el Tren Maya como suponiendo que alguien quisiera destruirlas.

Desde que se inventó lo de la Mafia de Poder, sabía que es un pinche loco esquizofrénico paranoide, pero me cae que no me imaginé el grado.

