El Zumbido del Moscardón: 8M: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, habrá marchas por todas latitudes en el mundo, no solo en México para exigir, entre otras cosas, que las autoridades garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. Al peje no le gusta mucho este tipo de manifestaciones porque le hacen ver la vulnerabilidad de su gobierno ante problemas de esta magnitud, por eso siempre minimiza las marchas y sus alcances cando no son a su favor.

Ya sabemos que, desde que el peje está en el poder, los feminicidios va en aumento y que diario mueren 10 mujeres, incluida una niña por el solo hecho de ser mujeres y que esa realidad, le rebota en la cara al tabasqueño todos los días, pero especialmente el 8 de marzo cuando los colectivos de mujeres, salen a recordárselo.

Aquí en la aldea, Oaxaca no está exenta de este fenómeno y, como si fuera un presagio, los feminicidios han aumentado desde que Morena instaló en el Palacio de Gobierno con Salomón Jara que es un gobernador que no es el mejor administrador de la justicia y la seguridad y que tiene sumido al estado en un macabro baño de sangre desde que llegó al poder.

Solo este fin de semana que pasó, al menos tres mujeres perdieron la vida de manera violenta, el caso más grave es el de una mujer encontrada en Atzompa a la que le cercenaron el cuello con un cuchillo para luego abandonarla en un lote baldío, en una zona conurbada a la ciudad de Oaxaca y también el caso de dos niñas que fueron asesinadas por su padre en una colonia del norte de la capital, para luego tratar de suicidarse, cosa que no ocurrió.

Infoabe, dice que Oaxaca está liderando la lista de estados con mayor número de feminicidios. Un artículo de este portal firmado por Jovani Pérez, sostiene que “apenas al iniciar el año, Oaxaca se posicionó como la entidad con más casos de feminicidios en el país”, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es decir con datos oficiales.

En enero habían asesinado a doce mujeres, pero la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), solo tenía 10 carpetas de investigación, en lo personal no tengo ningún dato de que haya alguna persona detenida por esos feminicidios y tampoco que el Gobernador Salomón Jara Cruz, haya hecho algún pronunciamiento al respecto.

Solo en enero asesinaron a 12 mujeres pero al término del mes de febrero, ya se habían contabilizado 10 asesinatos más de mujeres en nuestra entidad pero sin contar con los que llevamos en estos 8 días de marzo que ha sido especialmente violento contra las mujeres.

Ni la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, ni el Gobierno del Estado, ni los colectivos feministas, han iniciado alguna campaña de prevención de este delito o de visualización al menos de las posibilidades que se cometa y se supone que Oaxaca sigue siendo un foco rojo respectó del fenómeno toda vez que hay una alerta de género para el estado y especialmente en 40 municipios que son por mucho, los más violentos para las mujeres en todo el país.

México arrancó 2023 con 68 casos de feminicidio solo en enero y, como ya mencioné líneas arriba, Oaxaca fue el estado donde más ultimaron a mujeres por el solo hecho de ser mujeres con 10 casos; le siguen el Estado de México y Veracruz ambas entidades con 7 feminicidios.

Los municipios más violentos claro que fueron dos Oaxaqueños, Santa Cruz Xoxocotlán y Santiago Suchilquitiongo, ambos en Oaxaca, le siguen Ciudad Juarez en Chihuahua, Manzanillo en Colima, Toluca en el Estado de México y Culiacán en Sinaloa. Sin duda algo está pasando en nuestra entidad que los feminicidios van en aumento y algo está haciendo mal este gobierno que no puede garantizar la seguridad de las mujeres en su territorio.

Salomón Jara, como buen obradorista solo atina a decir que lo que pasa en Oaxaca, es la herencia del pasado y habría que recordarle que él también fue parte del pasado con Gabino Cué que fue el peor gobernador del estado y que tampoco en esa admíitrásción se le prestó la debida atención al problema de los feminicidios.

En el ámbito de la seguridad pública en el estado, están más preocupados porque no haya motines de policías que en investigar, identificar, perseguir, capturar y castigar a los feminicidas, quizá la batalla más puntual la estén dando en el Congreso del Estado como con la iniciativa de la diputada priista Liz Concha Ojeda para garantizar la seguridad de las víctimas colaterales del feminicidio, iniciativa que apenas fue aprobada.

Hoy es un día de marchas, pero también de hacer conciencia de que el feminicidio es un fenómeno que se puntualiza cada vez más en Oaxaca y que no estamos haciendo ni como sociedad, ni mucho menos como Gobierno absolutamente nada para combatirlo y eso un día, las nuevas generaciones nos lo van a reprochar.

