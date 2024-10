El Zumbido de Moscardón: ¿fe o auxilio?: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. El anodino “gobernador”, así en minúsculas y entre comillas de Oaxaca Salomón Jara Cruz, no es exactamente un dechado de virtudes y sí más bien, un muy limitado político y administrador. La conferencia que dio el lunes pasado para tratar de calmar las aguas respecto de la desaparición forzada de Sandra Domínguez cuando lo cuestionaron sobre Donato Vargas, coordinador de los delegados para la paz, más bien fue miedosa y débil.

Como escribí ayer las vacilaciones de Salomón Jara y el desastre en el que tiene el estado, no tienen nada contenta a la presidente (con E), que ya ha ordenado investigar a personajes emparentados o consanguíneos del “gobernador”, pero no cabe duda de que no sólo es él quien tiene a Oaxaca hecho un chilaque, sino también colaboradores muy cercanos que -como dijeran en el istmo- le juegan la cabeza al serrano.