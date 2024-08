El yate de Steve Jobs choca el de Ricardo Salinas Pliego y entre bromas pide que le paguen el raspón (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Con motivo de las vacaciones de verano, el empresario Ricardo Salinas Pliego se encuentra de viaje en Napoles, Italia, viajando sobre su yate acompañado de su familia. Es ahí donde su embarcación sufrió un incidente con el yate de Steve Jobs.

A través de sus redes sociales, el dueño de la empresa como TotalPlay, Elektra y Azteca Uno, compartió el momento exacto en el que una embarcación más pequeña, a la de él, se dirigía hacia su ubicación, pero con las maniobras del capitan solo se produjo un rose.

En la descripción del video compartido, dijo “vayan a Elektra a comprar Apple, para que les ayuden a pagar el raspón”, esto ya que el yate en cuestión es del fallecido creador de la marca Apple, Steve Jobs, actualmente de su pareja Laurene Powell.

“No me lo van a creer pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles. Les cuento … el yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate del tamaño del mío enfrente. Lo bueno es que no pasó nada más que un raspón, pero es un raspón grande que va a costar mucho arreglar ja ja ja. Así que vayan a @ElektraMx y compren productos de Apple para que les ayuden a pagarme su chistecito. Aquí les dejo el video, para que vean que no faltan pendejos en el mundo y entiendan lo importante que es tener un capitán responsable y pendiente al mando. Ya ni modo, vamos a seguir disfrutando de las vacaciones”: