El SAT multará con $20,000 a quienes no cumplan con este trámite en septiembre 2024 (21:18 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una advertencia clara: los contribuyentes que no cumplan con el trámite obligatorio de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) en septiembre 2024 podrían enfrentarse a multas de hasta 20,000 pesos.

Esta medida afecta tanto a personas físicas como a personas morales que realizan actividades gravadas por el IVA.

Con el objetivo de mejorar el control fiscal y combatir la evasión de impuestos, el SAT ha implementado sanciones para quienes no cumplan con esta obligación fiscal.

Si eres contribuyente en México, es crucial que entiendas en qué consiste la DIOT, cómo presentarla correctamente y cuáles son las consecuencias de no hacerlo.

¿Qué es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)?

La DIOT es un trámite fiscal obligatorio para los contribuyentes que realizan actividades gravadas por el IVA.

Mediante esta declaración, los contribuyentes deben informar al SAT sobre las operaciones comerciales que han realizado con terceros, incluyendo detalles sobre:

IVA trasladado

IVA retenido

IVA acreditado

IVA pagado

Esta obligación aplica tanto para personas físicas como para personas morales en México, quienes deben presentar la DIOT mensualmente.

El propósito principal de esta declaración es que el SAT pueda controlar mejor las transacciones fiscales de los contribuyentes, garantizando que se cumplan las leyes fiscales y contribuyendo a una mayor transparencia en el manejo de impuestos.

¿Cuáles son las consecuencias de no presentar la DIOT?

El SAT ha dejado claro que no presentar la DIOT en tiempo y forma puede traer consecuencias severas. A partir de septiembre 2024, quienes no cumplan con esta obligación fiscal podrían recibir multas de hasta 20,000 pesos.

Además de la multa económica, no presentar la DIOT podría desencadenar una serie de problemas legales para el contribuyente, incluyendo:

Auditorías fiscales

Sanciones adicionales

Posibles bloqueos en trámites futuros

Estas sanciones no solo tienen un impacto financiero, sino que también pueden complicar el cumplimiento de otras obligaciones fiscales a largo plazo.

¿Cómo cumplir con este trámite y evitar la multa?

Para evitar la multa de 20,000 pesos, es esencial que los contribuyentes estén al día con la presentación de la DIOT. A continuación, te explicamos cómo cumplir con este trámite:

Accede al portal del SAT: La DIOT se presenta a través del portal oficial del SAT. Es importante contar con tu RFC y contraseña para poder acceder.

Llena el formulario: Completa la declaración con los datos correctos sobre tus operaciones comerciales, incluyendo los montos de IVA trasladado, retenido, acreditado y pagado.

Verifica los datos: Antes de enviar la declaración, asegúrate de que toda la información sea precisa para evitar errores que puedan retrasar el proceso.

Envía la DIOT: Una vez verificada, envía la declaración y guarda una copia del acuse de recibo para tu archivo personal.

Es importante destacar que la DIOT debe presentarse mensualmente, por lo que mantenerse al día con este trámite es fundamental para evitar sanciones y multas.

¿Por qué es importante cumplir con la DIOT?

La DIOT no solo es una obligación legal, sino que también es una herramienta que contribuye a la elaboración de políticas fiscales en México. Al cumplir con esta declaración, los contribuyentes ayudan a mejorar los servicios tributarios y a combatir la evasión de impuestos en el país.

Además, el SAT utiliza la información proporcionada en la DIOT para llevar un mejor control sobre las operaciones comerciales y garantizar que las transacciones fiscales se realicen de manera correcta.

Evita multas y cumple con tus obligaciones fiscales

El SAT ha sido claro en su advertencia: quienes no presenten la DIOT en septiembre podrían enfrentarse a multas de hasta 20,000 pesos.

Cumplir con esta obligación fiscal no solo te evitará sanciones, sino que también contribuirá a mejorar el sistema tributario en México.

Asegúrate de presentar la DIOT a tiempo y mantener un control adecuado de tus operaciones fiscales para evitar problemas con el SAT y garantizar una gestión correcta de tus impuestos.

