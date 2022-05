El redentor: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. Ya salió AMLO con su bravuconada. No irá a la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles en junio próximo, si Estados Unidos excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“No quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal…

“Nadie tiene el derecho excluir a nadie”, sentenció en la mañanera de ayer.

Lo más probable es que el presidente Biden no admita presiones e insista en no invitar a la Cumbre a estos tres países que viven bajo regímenes autoritarios, por no decir dictatoriales. En ese caso, el canciller Marcelo Ebrard irá a Los Angeles en representación de México, adelantó el presidente.

No sabemos si fue una postura premeditada o si respondió a un impulso momentáneo.

Revisamos la versión estenográfica de la mañanera. Encontramos dos posturas distintas.

La primera vez que le preguntaron si dejaría de asistir en caso de que Estados Unidos excluyera a países como Cuba, respondió:

“No, vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero sí estamos convenciendo, persuadiendo, de que debemos unirnos todos. En cumbres pasadas se ha invitado a todos, no tiene ahora por qué ser distinto.”

Nada que ver con lo que dijo después.

***

El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, no tardó en reaccionar. Ayer mismo se le vio entrar y salir de Palacio Nacional, sin decir ni media palabra, después de la mañanera.

En la cuenta de Twitter de la Embajada, sin embargo, se manifestó con un inusual mensaje de condena a los asesinatos de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García en Veracruz.

“Fue un acto cobarde y malvado. Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que valora la democracia y lo rechaza.

“La libertad de prensa está bajo ataque y exige una repuesta urgente para terminar la crecida de violencia contra los periodistas”, puntualizó el embajador.

Algo que seguramente no gustó en Palacio Nacional. Basta recordar cuando el Parlamento Europeo condenó los asesinatos de los periodistas en México.

Acusó a los eurodiputados de “borregos”, “reaccionarios” y les mandó una respuesta en la que manifestó que “México ya no es colonia”.

La postura de López Obrador fue calificada por Arturo Sarukhán, ex embajador de México en Washington, como “un balazo en el pie para un país cuya relación diplomática y comercial número uno es con Estados Unidos.”

***

Antes del anuncio de López Obrador hablamos con el ex canciller, Jorge Castañeda, sobre la gira del presidente por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y, sobre todo, Cuba.

“Lo que hay que tomar en cuenta en todo este rollo de los médicos cubanos, las vacunas, la condecoración, el bloqueo, pedir a Biden que lo invite a la Cumbre de las Américas, todo eso, en el fondo, es para compensar.

“Hace tres años le tuvo que decir que no a Díaz-Cannel cuando le pidió petróleo y dinero desde la primera vez que vino en el 2019. No se lo puede dar. Se mete en un problema con Estados Unidos.

No es el caso de El Salvador, donde AMLO anunció una ampliación de 30 millones dólares (alrededor de 600 millones de pesos) para los programas sociales; ni de Guatemala, Honduras, o Belice.

“Allí los gringos no la hacen de pedo. Además, a nadie le consta que (AMLO) haya metido ese dinero antes, ni que lo vaya a meter ahora. Es solo un anuncio.

“El gran problema ahorita es que Biden quiere mandarle a López Obrador todos los cubanos (que llegan a su territorio) y el presidente mexicano no sabe qué hacer con ellos.

“Los cubanos que se van a Nicaragua y de Nicaragua a México y de México a Estados Unidos, salen de la isla con el beneplácito del gobierno cubano. Son balseros y marielitos. Son como 60 mil en dos meses.

***

De Coahuila nos llegan noticias que el PRI abrió a militantes, simpatizantes y a la sociedad la elección de su candidato a gobernador en 2023. Así lo anunció su presidente estatal, Rodrigo Fuentes Ávila.

En días pasados destacamos en este espacio la molestia del diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, por la “cargada” a favor del “candidato oficial, el ex alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.

Abramo Masso celebró el anuncio de la dirigencia estatal, pero aclaró que falta saber el método que se va a utilizar en esa elección y en que tiempo. “Estoy listo para sentarme a platicar sobre el rumbo que debe tomar el partido, que no triunfen las imposiciones sino la democracia”, dijo.

FIN.

Compartir