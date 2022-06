“El pueblo debe ser el que destape a los elegidos”: Monreal (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de junio. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, consideró que debe ser la ciudadanía la que destape a los aspirantes presidenciales, y recomendó a los morenistas que han alzado la mano para la candidatura, que tengan mucho cuidado con la ley.

“Yo recomendaría al Club de los Elegidos, por no llamarles el Club de las Corcholatas, que tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se vería mal que un constructor de ésta la despreciara”, dijo.

Señaló que él ya trabaja en la edificación de una base social que lo impulse a la candidatura de Morena a la Presidencia.

El morenista Ricardo Monreal recomendó al Club de Destapados que tenga mucho cuidado con la ley, y si bien celebró que Marcelo Ebrard haya sido destapado en cinco ocasiones desde Palacio Nacional, explicó que “a mí me gustaría que sea el pueblo quien lo destape cuando comience su trabajo por la candidatura presidencial”.

Monreal informó que él ya trabaja en la construcción de la base social que le ayude a lograr la candidatura presidencial, pero lo hace y lo hará en apego de la ley.

“Yo recomendaría al Club de los Elegidos, por no llamarles el Club de las Corcholatas, que tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se vería mal que un constructor de la ley, despreciara la ley”, manifestó.

Interrogado sobre el evento de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, donde anunció que ya fue destapado, Monreal comentó que él esperará a que sea el pueblo quien lo destape.

Aclaró que no se meterá con Marcelo Ebrard, porque “le tengo mucha estimación y respeto. Es mi amigo y yo sólo pido una recomendación general para que se cuide la ley”.

Añadió que “yo en lo personal, sin negar mi aspiración, no voy a violar la ley”

A pregunta expresa dijo que no se suma a la petición para que Claudia Sheinbaum esclarezca sus aspiraciones presidenciales.

Dijo que él no está cruzado de brazos en la construcción de su candidatura, “simplemente no voy a violar la ley, porque no es el momento de iniciar campañas, porque la Constitución no lo permite, pero he dicho que en su momento me voy a inscribir y voy a participar en la contienda presidencial.

“Lo he dicho con mucha claridad, sin tibieza y sin ningún titubeo he dicho que voy a inscribirme y que voy a estar atento”, expresó.

—¿Hay trabajo en tierra de Ricardo Monreal en busca de simpatizantes?, se le preguntó.

—Hay incluso muchos simpatizantes a quienes les he pedido simplemente cuidar la ley, pero yo estoy esperando la convocatoria; no por madrugar amanece más temprano, aunque al que madruga dios lo ayuda”.

Aclaró que adelantar tiempos “es violar la ley”.

“Yo, sin caer en la ingenuidad, no voy a violar la ley de ninguna manera, porque ya he dicho que estoy listo para la contienda interna.”

