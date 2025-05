El PRI hace un llamado urgente a construir una estrategia nacional de seguridad con visión de futuro (16:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de mayo. Durante conferencia de prensa encabezada por la dirigencia estatal del PRI Oaxaca, se abordó con firmeza y responsabilidad la situación de violencia que se vive en el país. En este espacio, se compartió una postura clara: la inseguridad es una preocupación creciente que no puede seguir siendo desatendida, y es momento de actuar con seriedad, sin improvisaciones, para garantizar un México en paz para las presentes y futuras generaciones.

La presidenta estatal del PRI, Carmelita Ricárdez, destacó que en todo el territorio nacional, millones de ciudadanos viven con miedo al salir de casa, usar el transporte público o caminar por sus comunidades. Subrayó que la violencia ha transformado la cotidianidad y que la falta de resultados efectivos en materia de seguridad ha generado una profunda sensación de abandono. “No se trata solo de cifras, se trata de la vida de las y los mexicanos que exigen respuestas reales. Desde el PRI alzamos la voz para pedir una estrategia nacional integral, seria, y sobre todo, humana”, expresó. Afirmó que esta posición se sostiene en plena congruencia con el llamado que ha hecho el presidente nacional del PRI, el Senador Alejandro Moreno, para exigir con responsabilidad una respuesta clara y efectiva del Estado mexicano ante la crisis de seguridad.

Por su parte, el secretario general del PRI Oaxaca, Jesús Madrid, enfatizó que los homicidios dolosos, los delitos sexuales, los robos y la percepción de inseguridad van en aumento en diversas regiones del país. Señaló que el problema no puede seguir tratándose con medidas parciales o reactivas, y reiteró que el PRI propone una estrategia de seguridad que reúna a especialistas, sociedad civil, sectores productivos y poderes del Estado en un ejercicio conjunto de corresponsabilidad. “La seguridad no es un tema de partidos, es un derecho que debe ser garantizado sin dilación”, afirmó.

Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárraga, añadió que no solo preocupa la crisis de seguridad, sino también el rumbo que está tomando el diseño institucional del país. Destacó que, para construir un futuro sólido, es necesario fortalecer los contrapesos democráticos, no debilitarlos. “El país no puede hipotecar su estabilidad institucional por decisiones apresuradas. Necesitamos mirar al futuro con responsabilidad, pensar en nuestras niñas y niños, en nuestros jóvenes, y en el legado que estamos dejando como generación”, declaró.

Previo a la conferencia, el ex magistrado del Tribunal Electoral en Oaxaca, Mtro. Miguel Ángel Carballido ofreció una charla a medios de comunicación sobre los riesgos que implicaría modificar la forma en que se eligen a los integrantes del Poder Judicial. Hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia de preservar la independencia judicial, evitar la politización de la justicia y garantizar que el acceso a cargos judiciales se base en méritos, no en popularidad o capacidad de campaña. Señaló las medidas que este tipo de elección podrían traer consecuencias graves como la pérdida de imparcialidad, la captura del sistema por intereses externos y una justicia inestable y desigual.

Ricárdez concluyó su participación reiterando que hoy más que nunca, México necesita una visión de Estado. Una estrategia de seguridad que no esté pensada en función de lo inmediato, sino en función del porvenir. Un país donde la justicia no dependa de intereses políticos, y donde la seguridad no sea un privilegio, sino una realidad compartida. Invitaron a la ciudadanía, a todos los actores políticos y sociales, a sumarse al esfuerzo de construir un México más justo, más seguro y con bases sólidas para el futuro.

