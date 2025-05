El misterio de las visas: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. Sigue el misterio sobre los motivos por los que el Departamento de Estado de EU le retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su marido, Carlos Torres.

La presidenta Sheinbaum asegura que ni siquiera fue notificada del inusual asunto, y pide a Washington información sobre los motivos que llevaron prohibir la entrada de la pareja a ese país.

La gobernadora de Baja California convocó ayer a una conferencia de prensa para hacer un pronunciamiento. No admitió preguntas.

Afirmó tajante que “no hay delito, ni nada que perseguir”, aunque reconoció que EU “no ha comunicado la causa de esta medida.”

El rompecabezas nos llevó a buscar a Jorge Castañeda, vía un mensaje Whats App. Si alguien sabe de las relaciones de México con Estados Unidos es él.

El ex canciller se reportó desde París, Francia, donde imparte clases. Sobre el tema nos dijo:

“Lo que me parece más interesante es que no le hayan avisado al gobierno, a Sheinbaum o a De la Fuente. Esas cosas se pueden hacer si somos cuates, pero aparentemente no lo hicieron. Ya son muchas cosas. Todos los días es algo nuevo.

“Lo otro es que a mí me da la impresión de que esto no lo decide Trump. Tampoco lo del ganado o lo del jitomate. Es un ambiente, en todo el gobierno gringo, de ‘vamos a chingarnos a los mexicanos, porque al jefe le caen mal’ ”.

“Lo que yo percibo –señaló- es que hay una actitud de muchísimas agencias. Una tras otra, tras otra, tras otra. Están todas en muy mal plan con México.”

En opinión del ex canciller, el gobierno de México ha cedido en todo lo que pide Trump—salvo la ayuda de tropas para combatir al narco–, pero no le ha funcionado.

Y es que a pesar de haber cedido le siguen haciendo “chingaderas” como el spot antinmigrantes en la tele, el jitomate, el ganado, y ya ni hablar de los aranceles.

“Lo que yo veo es una actitud bastante generalizada de agencias gringas, diversa y dispersa, porque éste no es un gobierno gringo disciplinado.

“Todos están reaccionando en un mal plan, de manera muy negativa, muy agresiva, con México, cada uno en su tema”, puntualizó.

El posicionamiento de Marina del Pilar sobre el escándalo del retiro de las visas se dio a las 5 PM hora CDMX. Empezó así:

“Millones de personas saben lo que es enfrentar obstáculos sin haber cometido ninguna falta.

“Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta, no hay nada que perseguir.

“No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará”.

Marina del Pilar cuestionó a los que, según ella, han querido convertir esta situación en un arma política. “Me señalan sin pruebas, sin verdad, sin límites, pero no me han doblado.

“No le busquen, no hay nada qué esconder, no hay nada qué averiguar para dañar mi imagen. Para ser sincera, estoy sorprendida con esta situación”.

Opositores al gobierno morenista de Baja California nos hacen notar que no ha habido una estrategia de control de daños y que la pareja que se quedó sin visa ha tergiversado la verdad.

“Ellos dicen, por ejemplo, que Carlos Torres fue notificado de que estaba cancelada su visa. Eso no es cierto. Le fue impedido su cruce a Estados Unidos en un intento que tuvo de cruzar por la garita de Caléxico”, aseguran.

No es seguro que el gobierno de Estados Unidos haga públicos los motivos por los cuales decidió revocarles la visa. Algo negativo hicieron que no gustó al norte del Río Bravo. Ya lo vivimos con el caso del secuestro del Mayo Zambada.

La violencia no da tregua y menos en epoca de elecciones. La última candidata asesinada es la morenista Yesenia Lara, aspirande a gobernar Texistepec, Veracruz. En el mismo ataque murieron otras cuatro personas.

Con ella van dos candidatos asesinados en Veracruz en el marco de las campañas electorales para renovar 212 Presidencias municipales el próximo 1 de julio.

Germán Anuar Valencia, candidato de la Coalición Morena-PVEM a la alcaldía de Coxquihui, fue ejecutado a balazos el 29 de abril, durante el arranque de su campaña.

Veracruz, según el reporte de Integralia Consultores, es el segundo estado con incidentes de violencia política en el primer trimestre de 2025. Lleva Quince.

Se sitúa sólo detrás de Morelos, que tiene 17; Oaxaca, con doce; Puebla, con once; y Guerrero, con nueve.

Morena es el partido con mas incidentes en todo el país, con 30 casos de enero a marzo del 2025. Le sigue el PRI, con 10 casos, y MC, con nueve.

“Ello se explica, en parte, por la concentración de puestos de elección popular que ocupa Morena”, precisa Integralia Consultores, que dirige el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

