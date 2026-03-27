El mayor problema de Sheinbaum es la debilidad de la inversión y el crecimiento, no Donald Trump: The Economist (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. México debería estar prosperando. Se beneficia de la tensión entre Estados Unidos y China: la relocalización de las cadenas de suministro de las que dependen las empresas estadounidenses implica la construcción de más fábricas en toda Norteamérica. México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos. Se ha visto parcialmente protegido de los aranceles del presidente Donald Trump gracias a la zona de libre comercio que ambos países comparten con Canadá. El comercio de productos de alta tecnología está en auge. La inversión extranjera directa creció el año pasado, incluso cuando disminuyó en otros mercados emergentes.

Sin embargo, la economía avanza con dificultad , no a toda velocidad. Tras un crecimiento anual promedio de apenas el 2 % durante las últimas dos décadas, el PIB se expandió un escaso 0,8 % en 2025, la tasa más baja en años (sin contar la pandemia de COVID-19). El ingreso per cápita ha retrocedido al nivel de 2017. La inversión nacional se está contrayendo.

La economía en crisis de México

Culpar al Sr. Trump no servirá de nada. Los nuevos aranceles que ha aplicado son, sin duda, contraproducentes. Sus constantes críticas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T- MEC), que negoció durante su primer mandato y que ahora está bajo revisión formal, resultan inquietantes. Pero el presidente estadounidense no es el principal problema. De hecho, las exportaciones crecieron un 7,6% el año pasado, lo que generó el primer superávit comercial de México desde 2020. Los peores problemas del país son internos y autoinfligidos.

Desde que asumió el poder en 2018, Morena, el partido gobernante, ha impulsado reformas constitucionales que socavan activamente la economía. Ahora los jueces deben ser elegidos , lo que aumenta la inseguridad jurídica. Los organismos reguladores independientes han sido debilitados o directamente abolidos. El Estado ha consolidado su control sobre el sistema energético , impidiendo el acceso a capital privado muy necesario, incluso mientras la deuda pública se dispara. En lugar de emprender reformas tributarias, el gobierno ha estado extorsionando a grandes empresas para obtener más liquidez. Todo esto se suma a los problemas crónicos de delincuencia e inseguridad causados ​​por las bandas de narcotraficantes.

Esto no es una crisis. México cuenta con una política monetaria sólida, con un tipo de cambio flotante y un banco central respetado e independiente. Sin embargo, la economía corre el riesgo de sucumbir a una condición más crónica: el bajo crecimiento. Cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en 2024, comprende esta situación. El Plan México, su estrategia a seis años, identifica la baja inversión como el peor problema para la economía. Contiene algunas ideas útiles, como incentivos fiscales para la investigación, la capacitación y la inversión. Pero para revitalizar verdaderamente una economía anémica, necesita enfocar sus esfuerzos en los problemas subyacentes que frenan el desarrollo del país.

Lo más importante es el tamaño de la economía informal. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos trabajan en ella, una proporción que no ha variado en décadas. Los empleadores informales tienden a no invertir en sus negocios, lo que los deja obsoletos e ineficientes. Para que la inversión crezca a largo plazo, es necesario que más trabajadores se incorporen al sector formal. Para fomentar esto, la Sra. Sheinbaum debería eliminar el sistema de seguridad social de dos niveles, que se basa en impuestos sobre la nómina y desalienta los empleos formales. Debería reemplazarlo por un sistema universal financiado con impuestos al consumo. Junto con una regulación menos onerosa y un código tributario más simple, esto permitiría que el sector formal, susceptible de inversión, se expandiera y la economía creciera.

Un sistema eléctrico deficiente también está frenando el crecimiento. Las modificaciones constitucionales introducidas por Morena han consolidado el control estatal, pero el Estado carece de fondos para invertir. Ahora el partido está dando marcha atrás. Un nuevo modelo que permite a las empresas privadas adquirir participaciones minoritarias en proyectos energéticos estatales es un buen comienzo. Sin embargo, la Sra. Sheinbaum debería ir mucho más allá. El gobierno debería desmarcarse de la línea del partido y permitir que los inversores privados financien sus propios proyectos energéticos.

Morena —bajo el liderazgo de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, y ahora bajo el de su protegida, la Sra. Sheinbaum— ha demostrado estar dispuesta a reescribir la Constitución mexicana para alcanzar sus objetivos. Al hacerlo, ha obtenido un amplio apoyo popular, convirtiéndose quizás en el partido de izquierda más poderoso del mundo democrático. La Sra. Sheinbaum aún tiene tiempo para usar este poder para ayudar a su pueblo a prosperar. Si no lo hace, México está condenado a seguir avanzando a duras penas. El potencial desperdiciado también es una forma de empobrecimiento .

The Economist

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