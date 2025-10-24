El limón, ¡un negocio muy jugoso!…para los intermediarios (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. ¿Cuánto pagaría por un kilo de limón? En mercados y supermercados de México, el costo de este cítrico ha tenido variaciones importantes en las últimas semanas. En algunos puntos, el kilo llega a 70 pesos, según consumidores.

En la Central de Abasto de la Ciudad de México, los comerciantes aseguran que los precios cambian por factores como el clima, la producción, los cortes y la cadena de comercialización, lo que vuelve al limón “un negocio muy jugoso… para los intermediarios”.

Martín Orozco, comerciante del lugar, explicó que el llamado “limón trabajado” implica costos adicionales: “Se le mete todo el trabajo, el empaque, la gente, el papel, la caja, la cera”, detalló.

Por su parte, Edwin Sánchez señaló que en el campo el kilo puede costar apenas 5 pesos, pero al llegar a la Central alcanza hasta 12 pesos, donde ya se le asigna el precio final.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

En promedio, una caja de 20 kilos se vende entre 200 y 500 pesos, mientras que las arpillas de 10 kilos rondan los 170 pesos, dependiendo del tamaño y calidad.

Al menudeo, el kilo de limón se ofrece desde 10 hasta 40 pesos, con variaciones según el tipo —criollo, amarillo o persa— y si tiene semilla o no. En los mercados populares, esta semana se mantuvo entre 18 y 25 pesos, mientras que en los supermercados los precios van desde 18.90 hasta 62 pesos por kilo, de acuerdo con información en línea.

“En los supermercados lo inflan un poco más porque no les llega directo, tienen que venirlo a comprar acá”, dijo Edwin Sánchez.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Comerciantes de la Central de Abasto advirtieron que el limón tiende a subir entre 3 y 8 pesos rumbo al cierre del año, debido a los cambios de temporada y menor disponibilidad del producto.

Este producto, elemental en la mesa de millones de mexicanos, tiende a subir rumbo al cierre de cada año.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir