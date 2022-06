«Él la va a matar» Mujer víctima de agresión abandona a su perrita con carta (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de junio. Una mujer quien era víctima de agresión abandonó a su perrita en el veterinario con una carta y su cartilla de vacunación.

Una mujer quien sufría y era víctima de agresión por parte de su pareja abandonó a su perrita llamada “Akira” en el veterinario porque temía por la vida de su fiel compañera; la dejó con una carta y su cartilla de vacunación.

Esto después de que la dueña llevara a la perrita con el doctor para que la bañaran y le cortaran el pelo, sin embargo, está pagó por adelantado, se fue y ya no volvió por Akira.

Minutos después un chico de otro local cercano llegó al veterinario para entregarles una carta y la cartilla de vacunación del can.

La usuaria de Facebook, Jokebed Prado Martínez fue la encargada de compartir esta historia en una publicación en la que aparece la fotografía de la carta que fue escrita por la dueña:

“Se las dejo porque soy víctima de agresión, tengo que huir y si me quedo con mi perrita, él la va a matar”, se leyó.

Asimismo les pidió ayuda para que Akira pueda encontrar un hogar bonito, además subrayó que era bonita y muy buena:

“No tenía otra opción, no la abandonen por favor, ella siempre me cuidaba de que no me hicieran nada”, concluyó.

La historia se a robado el corazón de miles de internautas y la publicación se llenó con comentarios de estos mismos:

“Que tristeza estar en una situación así…ojalá haya logrado escapar dónde el tipo no la encuentre”.

“Es bien difícil huir por cuenta propia, ahora imagínense con una mascota”.

“Ojalá encuentre un buen hogar y personas que la quieran mucho”.

“Dios quiera que la veterinaria pueda colocar a la peludita con una gran familia”.

“Sinceramente… Me preocupa más la integridad de la ex dueña, si ya dijo que es víctima de agresión…”.

El post en el que la usuaria pidió la ayuda de sus seguidores para que adopten a la perrita se ha viralizado y actualmente acumula casi 10 mil reacciones, 700 comentarios y 19 mil compartidas.

24 Horas/Foto: Facebook Jokebed Prado Martínez

