El Indio de Nuyoó, héroe del sitio de Huajuapan (14:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 23 de julio. “Hablar del Indio de Nuyoó es referirse a un héroe, a un héroe local, a un hombre del pueblo que tuvo la valentía y el arrojo de ir a buscar al Generalísimo José María Morelos y Pavón para que viniera a liberar el sitio realista militar impuesto a Huajuapan durante 111 días y en el que se soportaron más de 15 acciones de guerra”, afirmó, el Cronista Municipal, Santiago Barragán Zamora.

Reseñó que la existencia del Indio de Nuyoó no debe estar en duda, pues en el año de 1813 el historiador y cronista Carlos María de Bustamante, unos meses después de ocurrida la liberación del sitio de Huajuapan, platicó con quienes sobrevivieron en esta gesta heroica y le comentaron que ellos conocieron a este hombre que era del pueblo de Nuyoó.

Don Carlos María de Bustamante, registró a este héroe como que el Indio de Nuyoó.

Desde luego que en el pueblo de Santiago de Nuyoó se encontró un acta de nacimiento a nombre de Remigio Sarabia Rojas pero, al tomar en cuenta el año que consigna, para el año de 1812 esta persona tendría la edad de 13 a 14 años, refirió.

En este sentido externó: “No creemos que una persona en esa edad pudiera hacer la proeza de ir buscando al Generalísimo en su campamento que supuestamente estaba en Cuautla, Morelos; porque cuando el Indio de Nuyoó salió del sitio para llevar el pedido de auxilio que el jefe insurgente Valerio Trujano mando por escrito, no sabía qué hacía unos siete días había trasladado su campamento a Chilapa, Guerrero.

Ante esta circunstancia este héroe, el Indio de Nuyoó, se dirigió hacia Cuautla, pero tuvo que hacer la gran travesía de ir a buscar al Generalísimo hasta Chilapa.

Apuntó que no hay certeza total que este héroe local hubiese sido Remigio Sarabia Rojas, sin embargo, esto no quiere decir que el Indio de Nuyoó no existiera, “claro que sí participó brillantemente en la guerra de Independencia y desde luego que fue quien llevo la petición de auxilio al corso de las américas, al Generalísimo José María Morelos y Pavón, dijo.

Finalmente, el Cronista expresó que Huajuapan de León debe tener agradecimiento por estos grandes hombres que estuvieron dispuestos a pagar con su vida nuestra libertad.

