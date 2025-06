El Fonden no desapareció: Lo desaparecieron, el gobierno federal ha abandonado a Oaxaca: PRI (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de junio. En conferencia de prensa, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alzó la voz con firmeza ante el abandono sistemático del gobierno federal frente a los desastres naturales, particularmente por la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y su ausencia durante la emergencia provocada por el huracán Erick en territorio oaxaqueño.

La presidenta estatal del PRI, Carmelita Ricárdez, fue contundente: “No es una omisión, es una condena. La desaparición del FONDEN dejó sin herramientas al país para actuar con eficacia ante emergencias. Hoy, con más de 19 mil viviendas dañadas en Oaxaca y sin respuesta federal, queda claro que este gobierno no tiene voluntad de proteger a su gente.”

Acompañada por el secretario general del PRI en Oaxaca, Jesús Madrid, quien señaló que “la eliminación de un fondo que permitía actuar en horas, a cambio de improvisaciones y promesas vacías, es un crimen contra los más vulnerables”, la dirigencia subrayó que el huracán Erick más de 38 municipios con afectaciones graves y zonas como Tututepec, Puerto Escondido y Pinotepa Nacional aún sin luz ni ayuda oficial.

Rebeca Cervantes, Secretaria Nacional de la Corriente Crítica, denunció que la Federación ha usado políticamente la tragedia: “Antes, los recursos del FONDEN llegaban por criterios técnicos. Hoy, si no eres aliado político, te quedas sin apoyo. Esta no es una política de atención, es una política de castigo.”

El delegado político municipal en Xoxocotlán, Eduardo Reyes, declaró que “en los municipios costeros se vive una emergencia real. La gente está reconstruyendo con lo que puede y lo que encuentra. No hay brigadas federales, no hay censos, no hay respuesta.”

Por su parte, el Secretario de Operación Política, Dr. Felipe Martínez, enfatizó que “la supuesta sustitución del FONDEN nunca llegó. No existe ningún mecanismo real que sustituya lo que ya funcionaba. Y la evidencia está aquí: Oaxaca sangra y el gobierno federal guarda silencio.”

La presidenta Ricárdez cerró la conferencia recordando que este posicionamiento es congruente con lo declarado a nivel nacional por el Presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien desde el Congreso y los medios ha denunciado esta tragedia institucional. Añadió: “El PRI exige no solo la reactivación de un fondo que proteja a la población, sino que se transparente el destino de los más de 33 mil millones de pesos que desaparecieron con los fideicomisos. Porque hoy, cada desastre cobra más vidas, más tiempo y más dinero. Y Oaxaca no puede seguir pagando por la negligencia del poder.”

¡Exigimos justicia climática, respaldo inmediato y un plan nacional real para enfrentar las emergencias!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir