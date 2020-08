¿El enjuague bucal es capaz de actuar contra el coronavirus? (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. El virus Sars-Cov-2, que causa la enfermedad COVID-19, se puede inactivar usando ciertos enjuagues bucales disponibles comercialmente, de acuerdo con un estudio basado en experimentos de cultivo celular realizado por virólogos de la Universidad Ruhr de Bochum.

“El uso de enjuagues bucales que sean efectivos contra el Sars-Cov-2 podría ayudar a reducir la carga viral y posiblemente el riesgo de transmisión del coronavirus a corto plazo. Esto podría resultar útil, por ejemplo, antes de los tratamientos dentales”, explica un artículo publicado por la casa de estudios alemana.

Los investigadores probaron ocho enjuagues bucales con diferentes ingredientes que se venden en Alemania. Mezclaron cada enjuague bucal con partículas de virus y una sustancia que estaba destinada a recrear el efecto de la saliva en la boca. Después, agitaron la mezcla durante 30 segundos para simular el efecto de hacer gárgaras. Luego utilizaron células Vero E6, que son particularmente receptivas a Sars-Cov-2, para determinar la concentración del virus.

“Todas las preparaciones probadas redujeron la concentración inicial del virus. Tres enjuagues bucales la redujeron a tal punto que no se pudo detectar ningún virus después de un tiempo de exposición de 30 segundos”, indica el artículo.

No obstante, los autores del estudio señalan que los enjuagues bucales no son adecuados para el tratamiento de COVID-19. “Hacer gárgaras con un enjuague bucal no puede inhibir la producción de virus en las células”, explicó Toni Meister, quien lidera al grupo de investigadores, “pero podría reducir la carga viral a corto plazo de donde proviene el mayor potencial de infección, es decir, en la cavidad oral y la garganta, y esto podría ser útil en determinadas situaciones, como en el dentista o durante la atención médica de pacientes con COVID-19 “.

El Financiero

