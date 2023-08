El Creno, ¿Universidad?: Hermógenes Beltrán García (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. En agosto de 2023 se graduó la generación de maestros, de ellos un estudiante me dijo que eran de la universidad. Estaban en la esquina noroeste del El Llano, parque icónico de la capital. Había una banda de música de viento que los acompañaría, me acerque al grupo y a uno de ellos le pregunté que a qué debía su calenda, dijo que era para celebrar que habían terminado sus estudios para ser maestros de primaria en la UNIVERSIDAD .

En su uniforme azul llevaban la estampa amarilla y verde del León Rampante el escudo de la ciudad de tiempos de la colonia que heredó la antigua Escuela Normal Mixta Federalizada que funcionó en el exconvento de La Soledad anexo a la Basílica; tras una marcha a la ciudad de México lograron que se creara el CRENO o Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca; le pregunté que era eso de su uniforme -el León rampante- y su respuesta me ilustro de lo que son los nuevos maestros de primaria: eso distinguía a su universidad, ¡su universidad! me intrigó y le pregunté ¿La universidad prepara maestros de educación básica? ¡Claro! ¿No sabe usted que la Universidad prepara maestros? Acepté ante él, mi ignorancia al respecto.

¿La Universidad Benito Juárez de Oaxaca prepara los maestros de educación primaria? Tenia la firme creencia de que es el CRENO pero el egresado como ¿maestro? Me ilustró que si, la universidad -no me dijo cual ni su nombre- prepara a los maestros de educacion primaria.

Aceptando mi ignorancia, ¿Qué universidad prepara “maestros” de primaria en Oaxaca? ah, pero los que iban a festejar su graduación se trasladaban en un autobús con las siglas del CRENO.

Los maestros o catedráticos del CRENO deben transmitirles a los estudiantes normalistas, a sus alumnos, a los estudiantes del CRENO y de otras escuelas normales toda su sapiencia, su sabiduría, su experiencia y obvio sus conocimientos pedagógicos porque para eso estudian – es un decir-, se gradúan en realidad como expertos en bloqueos, toma de carreteras, toma de camiones y despojo de la cuenta del día pero, pasan semanas meses y plantones y la “autoridad” lo que debe ser que los que egresen de las normales tengan conocimientos científicos, tecnológicos y obvio de pedagogía, sociología, ética porque son los encargados de moldear la educación del futuro

La pregunta es, ese “estudiante” interrogado ¿estudió en el CRENO? Lo dudo pues su léxico no era tal, como decir que estudio en la universidad y no supo que signfican las siglas del CRENO.menos a que alude el Leon Rampante.

Como quiera que sea, estas líneas son para que si por suerte o por equivocación las leen maestros del CRENO digan ¡aguas! Deben rectificar, se han equivocado en ejercicio supremo de análisis de su realidad, cuestionar y cuestionarse si la han regado y rectificar y siguen la misma senda. La educación y el futuro de este país está en sus manos.

