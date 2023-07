!El colmo! Diputado de Morena denuncia a Xóchilt Gálvez ante FGR por lavado de dinero (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de julio. El diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, por presunto enriquecimiento al amparo del poder público, así como por formar parte de un “entramado de lavado de dinero” por medio de las empresas de las que es dueña.

“El caso de la senadora es emblemático de la corrupción política, estamos hablando que ella ha amasado su fortuna gracias a las posiciones políticas que ocupa”, aseguró el diputado.

En conferencia de prensa, Robles Gómez pidió que la senadora sea investigada ya que desde su declaración patrimonial de 2022, la panista no reconoció más de 600 mil pesos en tres cuentas bancarias y, además, es omisa de ser accionista o propietaria de las empresas que hoy reconoce.

Asimismo, Robles Gómez vinculó a Xóchitl Gálvez con el “cártel inmobiliario” en la Ciudad de México al señalar que las empresas vinculadas al caso obtuvieron contratos gracias a las licencias que concedió cuando fue jefa delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Estamos hablando de un entramado de lavado de dinero y eso es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía de la República que investigue, si ella es una exitosa emprendedora o es una política corrupta como todos apreciamos desde este lado”, declaró.

Si AMLO tiene pruebas, que me denuncie: Xóchitl Gálvez

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez, e insistiera en que se investiguen sus contratos, ella pidió que el mandatario presente una denuncia.

“Si él tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie, que presente la denuncia, pero no hay una sola observación de la contraloría de la Ciudad de México a mi gestión como delegada. ¿Él cree que basta tirar lodo para descalificar a una persona? Se topó con pared”, respondió Xóchitl Gálvez.

“Salí, primero no me abrió (las puertas de Palacio Nacional), ahora que se aguante. Voy bien, no tiene por dónde agarrarme: nunca me he robado un peso, no me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT, así viole la ley. Las mujeres facturamos, que le quede claro. ¿No dijo Shakira? Las mujeres facturan, yo no lloro, yo facturo. Mi empresa es legal, no tengo nada de qué avergonzarme”, insistió.

Alertan por violación de la confidencialidad fiscal

El Frente Amplio por México hizo un llamado al presidente López Obrador para que se abstenga de violentar los derechos de la aspirante y respetar la protección de datos personales, luego de que publicara información sobre los contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez.

Sociedad Civil México destacó que es alarmante que se haya incurrido en una “clara ilegalidad” al divulgar información fiscal de una empresa privada mexicana.

“Esta violación de la confidencialidad fiscal puede interpretarse como un acto de amedrentamiento al sector privado”, lo cual repercute en las inversiones privadas hacia el país.

Sociedad Civil México exigió que el gobierno federal se apegue a la legalidad y el respeto y tome las medidas necesarias para garantizar que la información fiscal de la empresas privadas mexicanas sean protegidas de manera adecuada.