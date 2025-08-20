El cantante, compositor y empresario Ernesto Barajas, líder y fundador de la agrupación Enigma Norteño, fue asesinado (20:38 h)

Jalisco, 19 de agosto. El cantante, compositor y empresario Ernesto Barajas, líder y fundador de la agrupación Enigma Norteño, fue asesinado a balazos junto a otro hombre en un ataque armado en la colonia Arenales Tapatíos en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Según primeros reportes, ambos se encontraban en una pensión y estaban por abordar su auto cuando sujetos armados los interceptaron y dispararon.
A la zona llegaron elementos de la Policía de Zapopan así como de la Fiscalía de Jalisco para comenzar con las investigaciones correspondientes.
Cabe señalar que en julio 2023, Enigma Norteño estaba por presentarse en La Feria Rosarito, en Baja California, pero días antes de esta se encontró una narcomanta dirigida al vocalista, por lo que canceló la presentación
¿Quién era Ernesto Barajas, cantante asesinado en Zapopan?Ernesto Barajas es el vocalista, productor, director y fundador de la banda originaria de Culiacán, Sinaloa, Enigma Norteño. La agrupación fue fundada en el año 2004 y ha cosechado éxito en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, donde su música ha estado sonando en la radio.
Barajas era originario de Culiacán, Sinaloa y alcanzó fama y popularidad gracias a sus interpretaciones de narcocorridos; género musical que también le ha valido para se motivo de amenazas por parte de grupos del crimen organizado.
Entre los éxitos que destacan de Enigma Norteño están ‘Mayito Gordo’, ‘Los lujos del R’, ‘Quemándose un Gallito’ (El Rambo), ‘Chavo Félix’ y ‘El Ondeado’.
Barajas había reiterado en varias ocasiones no tener ningún vínculo con alguna organización delictiva, sin embargo, ha dado a conocer que dichos grupos lo han buscado para que les componga algún corrido.
La vez que Ernesto Barajas fue amenazado en Baja California
Enigma Norteño, y en especifico Ernesto Barajas, fueron foco de atención cuando en el mes de julio del 2023 fueron nombrados en una narcomanta presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El mensaje amenazador estaba dirigido al vocalista, Ernesto Barajas, a quienes les advertían que no presentaran en la Feria de Rosarito, Baja California.
Como consecuencia de esta amenaza, Enigma Norteño, que tenía prevista su participación en la Feria de Rosarito para el 23 de julio, decidió cancelar el show por recomendación de las autoridades y organizadores.
El texto de la manta hace referencia a una supuesta protección que el vocalista recibiría por parte de Alfonso Arzate García, conocido como El Aquiles, y René Arzate García, apodado La Rana, dos presuntos integrantes de un grupo delictivo respaldado por el Cártel de Sinaloa.
Enigma Norteño, la agrupación de Ernesto Barajas
Fue en el 2004 cuando Ernesto Barajas, junto a Humberto Pérez, formaron en Culiacán, Sinaloa, a Enigma Norteño, una banda sinaloense de música regional mexicana, específicamente de los géneros norteño y corridos.
Inicialmente, grabaron música de forma independiente, pero luego firmaron con Discos Sol.
La banda estaba compuesta por Ernesto Barajas en el bajo y voz, Humberto Pérez en la guitarra y voz, Freddy Hernández en el acordeón y José Baldenegro en la batería.
Su primer álbum, El Jardinero, fue lanzado de forma independiente en 2004. En 2008, con la incorporación de José Baldenegro y Freddy Hernández, firmaron con Discos Sol y lanzaron su segundo álbum, Infiel, que les dio mayor reconocimiento.
El grupo se abrió puertas gracias a temas de su propia autoría, dando así el toque característico que posee su música y con cual se han ganado a su público. Otra característica fundamental de la agrupación, es que siempre se han enfocado en mostrar una continua innovación en cuanto a sus shows en el escenario, desde vestuario hasta interactuar con el público.
