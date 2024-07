El campeón de la opacidad: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de julio. El presidente López Obrador está determinado a acabar con al INAI. La rendición de cuentas y la protección de los datos personales no es lo suyo.

Ejemplos sobran. Los casos de Loret de Mola y Víctor Trujillo, por mencionar los más mediáticos, ilustran su desdén por el estado de derecho.

Su divisa confesada es “no me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”.

AMLO no es transparente. Utiliza la opacidad para maniobrar a su gusto. ¿Ejemplo? Por decreto declaró de seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno.

No hay acceso a información sobre costos, contratos, comisiones, uso de recursos, beneficiarios de adquisiciones… ¿Por qué?

El mandatario está obsesionado con el “Instituto de la Transparencia” (Así se refiere al INAI.)

No sólo dio línea a senadores oficialistas para que no eligieran substitutos de los comisionados que concluyeron su encargo –le faltan tres integrantes al pleno del Instituto– sino que no esconde su intención de desaparecer ese y otros órganos autónomos.

Ya envió al Congreso una iniciativa para eliminarlos con pretexto de que son caros y no sirven para nada.

En la mañanera del jueves pasado dijo lo siguiente:

“El INAI, el instituto de la transparencia, ¿Qué caso de corrupción han puesto al descubierto? Nada, pura tapadera, pero cuesta mil millones de pesos al año mantener ese aparato improductivo”

Nos fuimos al micrositio inicio.inai.org.mx para corroborar las palabras del presidente. Allí aparece la lista de casos en los que el Instituto proporcionó información valiosa:

Odebrecht, créditos fiscales, socavón en el Paso Exprés, Agronitogenados, fideicomisos públicos, La Casa Blanca, la Estafa Maestra, SEGALMEX, cancelación de los contratos y convenios de obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

***

¿Qué esconde la autoridad capitalina sobre el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez?

¿Por qué presentó un recurso de queja para que dicha información no sea entregada a las y los vecinos, como ordenó un juez de amparo?

El recurso de queja para que la información no sea entregada a los enfadados vecinos es casi una confesión de que la autoridad es responsable de la contaminación del vital líquido.

Toca a un Tribunal colegiado decidir si resuelve dar salida a la queja del jefe de gobierno, Martí Batres, o confirmar la resolución de amparo a favor de los vecinos.

La senadora de MC, Laura Ballesteros, junto con integrantes del colectivo Movimiento Chilango no quitan al dedo del renglón. Ante la opacidad de las autoridades de la CDMX insisten en promover un amparo para qué, entre otras cosas:

Cese la omisión en la gestión integral de recursos hídricos, pero también la falta de suministro de agua potable.

Exigen que no vuelva a omitirse la declaratoria de emergencia correspondiente por la contaminación del agua; y reclaman a la autoridad no haber aplicado políticas correctivas suficientes.

En cuanto a la salud, reclaman el nulo control de los efectos nocivos de la contaminación del agua; la inexistente vigilancia de las normas de calidad y no garantizar el derecho al medio ambiente sano.

En el rubro de transparencia y acceso a la información se quejan de que, a más de tres meses de la crisis de agua, no ha habido información veraz y oportuna sobre las causas de la contaminación.

***

La intolerancia de El Peje aparece cada que balconean su desprecio por las leyes. Sabe que sólo puede ser desaforado por traición a la Patria y que en cualquier otro asunto no lo pueden sancionar.

En la mañanera de ayer se fue en contra de los magistrados del Tribunal Electoral que determinaron que sí vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el pasado proceso electoral. Confirman que sí utilizó programas sociales para coaccionar el voto.

“Están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba. Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes”, dijo sin mas evidencia que su palabra.

Añadió: “todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México”

***

Aviso: Este reportero se va de vacaciones. Arsenal se volverá a publicar el próximo 30 de julio.

