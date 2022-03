El Bronco podría pasar dos años en la cárcel, adelanta, Samuel García (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García adelantó que Jaime Heliodoro “N” podría pasar por lo menos dos años en la cárcel ya que el arma que se encontró durante un cateo realizado en su propiedad de Galeana es de uso exclusivo del Ejército e implica prisión preventiva oficiosa por ese tiempo.

El jefe del ejecutivo estatal habló del caso del Bronco una vez más, no sin antes advertir, que no lo distrae de temas de interés como el agua o la inseguridad como han comentado algunos críticos.

“El arma que encontraron es un arma prohibida, en la Constitución Federal artículo 19, desde el año 2019, que yo era senador viene expresamente que se aplicará prisión preventiva de oficio. No hay nada que valorar, no hay nada que llevar a un juez”, explicó.

Reiteró que el arma que se encontró en el “Palacio Rosa”, durante uno de los cateos del fin de semana está prohibida.

Mencionó que al Bronco también se le estarían integrando otras carpetas porque tiene mucho que explicar de lo que se encontró en el inmueble, ubicado en el ejido Pablillos.

“Se va a empapelar el asunto del Palacio Rosa, una propiedad escondida que tenía el ex gobernador”, dijo.

Recordó que la propiedad ya fue cateada y está en custodia del Fiscal General del estado.

“En esa propiedad hay mucho que estudiar: de cuánto cuesta todo lo que hay ahí y cómo y quién lo pagó”, planteó.

Resaltó que de acuerdo con una televisora local el “Palacio Rosa” tiene un valor de 25 millones de pesos, pero falta agregar todo lo que se encontró en su interior.

Detalló que se halló ganado fino de alta genética, que es muy costoso, así como caballos pura sangre, armas y municiones. Además de más de 2 millones de pesos en efectivo.

“Él está obligado a demostrar el origen licito, no el estado. Él está obligado a comprobar que todo eso, que son millones de pesos salieron de un origen licito”, dijo.

En caso contrario, sostuvo, que se trataría de enriquecimiento ilícito y el famoso ORPI, Origen de Procedencia Ilícita.

Descarta perder tiempo con el Bronco

Al inicio de su rueda de prensa, el gobernador de Nuevo León respondió a sus detractores que aseguran pierde tiempo con lo de la detención de Jaime Heliodoro “N”, ex mandatario del estado.

“Hay algunos críticos que dicen que me ando distrayendo con lo del Bronco. Hoy les quiero decir que no nos distraemos ni un minuto de construir el nuevo Nuevo León, porque Roma no se construyó en un día”, aseveró.

Sin embargo, agregó que era su obligación sancionar la corrupción del gobierno anterior.

“No es revancha, es simplemente aplicar la ley, hacer justicia, pero eso no nos distrae de lo importante que es la salud, el agua, la seguridad y que el gobierno esté trabajando para su gente”, puntualizó.

Publimetro

