El bitcoin puede ser una buena inversión durante la crisis sanitaria (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de mayo. El índice S&P 500 ha vivido unas semanas de locura en lo que llevamos de año, con máximos históricos en el mes de febrero y una caída del 34% desde esos niveles a mediados de marzo. A primeros de mayo, el indicador ha recuperado cerca de la mitad de esa caída.

Esta fuerte volatilidad de un mercado tan importante ha opacado un tanto una evolución similar en otros mercados, tales como el de las criptomonedas. Basta con mirar el gráfico del bitcoin en lo que llevamos de año para ver cómo la situación ha sido parecida. Por tanto, la posibilidad de ganancia en el trading online de criptodivisas ha estado siempre allí.

En lo que llevamos de 2020, el bitcoin ha tocado dos veces los 10.000 dólares y una vez los 5.000 dólares. La caída fue muy pronunciada, pero también lo ha sido la subida posterior. Invertir en criptomonedas no es muy distinto a invertir en el Forex o en los mercados de acciones. Sólo cambia el activo subyacente, que puede ser el bitcoin, el Ethereum, etc.

Para los inversores que ya manejen bien instrumentos financieros como los CFDs, cambiar el activo es muy sencillo porque la operativa no es distinta. Podemos pensar que las criptomonedas son muy volátiles y que no son adecuadas para inversores inexpertos, pero estamos hablando de que han tenido un comportamiento, en lo malo y en lo bueno, similar, sino idéntico al de un mercado de acciones del tamaño del S&P 500 o el de los futuros sobre el petróleo.

No sabemos ahora qué va a pasar. Las noticias sobre el final del confinamiento en algunos países animan a los inversores, que esperan también datos macroeconómicos que confirmen que esa vuelta a la nueva normalidad se hace con pasos lentos, pero seguros. Sin embargo, la temporada de resultados trimestrales está ya muy avanzada y no ha sido buena. No se la esperaba buena y no lo ha sido.

Pese a ello, no hemos visto fuertes caídas en los mercados de acciones como sería lo lógico en este caso. Han podido más las noticias sobre los avances en la lucha contra el coronavirus y en la recuperación de la actividad (noticias positivas a futuro) que las cifras reales sobre la situación actual de las empresas. Es cierto que hay mucho ‘bazuca’ detrás apoyando la recuperación, pero todavía ésta no se puede percibir.

Mientras, en el mercado de las criptomonedas, estamos viviendo fuertes recuperaciones que son ajenas a la evolución de las noticias económicas y sanitarias. Es difícil saber por qué se han producido las fuertes subidas en activos como bitcoin. Bajó cuando todos los inversores se lanzaron a vender para recuperar liquidez y huir de pérdidas mayores, pero son activos que no se ajustan a los ciclos económicos, por lo que tampoco las noticias sobre las mejoras sanitarias o algunos datos macro deberían estar detrás de las subidas.

El hecho de que las criptomonedas se hayan recuperado tan deprisa puede hacernos pensar que es simple y llanamente, porque los inversores consideraron que a niveles de 5.000 dólares estaban baratas. Quizás no deberíamos dejarlas de lado en situaciones como la que hemos vivido.

