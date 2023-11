El 27 de diciembre en Putla, Villa de Guerrero, el “IV Torneo abierto Graciela González Dillanes” (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. A partir de las 9:00 de la mañana del domingo 27 de diciembre en Putla Villa de Guerrero, se llevará a cabo el “IV Torneo abierto Graciela González Dillanes”, el cual será válido para rating nacional de ajedrez rápido, la justa del llamado deporte ciencia comenzará a las 9:30 de la mañana con la ceremonia de inauguración.

Las categorías de participación son las siguientes: sub 8 (2015 y posteriores), sub 10 (2013 y 2014), sub 12 (2011 y 2012), sub 14 (2009 y 2010), sub 17 (2006, 2007 y 2008), además de la categoría libre. En cuanto a los premios, el primer lugar obtendrá dinero en efectivo y trofeo conmemorativo, el segundo y tercer sitio recibirán un monto económico. Las inscripciones se encuentran abiertas y se cierran el 25 de diciembre.

La cuota de inscripción es de $100 pesos para todas las categorías, los interesados al momento de inscribirse deben proporcionar su nombre, fecha de nacimiento, categoría, rating, club de procedencia, acta de nacimiento. El sistema de competencia será suizo a 5 rondas para todas las categorías, bajo las leyes y reglamentos vigentes de la FIDE. El tiempo de reflexión será de 25 minutos por jugador.

En otro tema, la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, lanzó su convocatoria para el proceso de afiliación 2024, entre los beneficios se encuentran: participar en todos los torneos federados, inscripción gratuita al torneo de afiliación, descuentos en la inscripción de la Copa Benito Juárez, tarifa preferencial en los torneos organizados de la Asociación, facultad de participar en el Campeonato Estatal Absoluto de Ajedrez, por mencionar algunos.

La cuota de afiliación individual será de $250 pesos hasta el 31 de enero de 2024, en tanto la membresía del club tiene una cuota de $150 pesos por cada club de ajedrez, cerrando el proceso de afiliación de clubes, el 4 de enero, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 244 48 35.

