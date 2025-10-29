El 2 de noviembre regresa Místico a Oaxaca para formar parte de la “Lucha Muertera” (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. De nueva cuenta la antes conocida como la casa de los deportes, será el escenario para una espectacular función de lucha libre, en esta ocasión enmarcada en las festividades del día de muertos, por ello el domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas, se realizará la lucha estelar de Místico y Máscara Dorada en contra del Gran Guerrero y Nitro.

En cuanto a la cartelera, la lucha inicial estará a cargo de Rosa Negra en contra de Rayo Metálico, para la segunda lucha la dupla de Barlok y Lain se enfrentan a Horus y Bezelao, mientras que la lucha de revancha tendrá como personajes principales a Cataleya y la Diva de Chocolate, en contra de Tezca y Endeavor. La función dominical se realizará en la Arena Oaxaca, que se ubica en la calle de Pino Suárez #606, contra esquina del Parque El Llano.

Mientras que la lucha semifinal tendrá a la dupla más carismática del circuito, se trata de los Hermanos Caronte, I y II, serán los encargados de hacer sufrir al dueto conformado por Tapatio y Challenger Junior. Los organizadores indicaron, que si por causas de fuerza mayor, no se presenta un luchador mencionado en la cartelera, este será sustituido por otro de igual peso y categoría.

La función especial se denomina “Lucha muertera” y se realiza en el marco de la temporada de los fieles difuntos, en la lucha estelar se espera la dupla de Máscara Dorada y el inigualable Místico, quien regresa una vez más a territorio oaxaqueño, para compartir su técnica y espectáculo aéreo, para enfrentarse a la dupla del Gran Guerrero y Nitro.

Los costos para la función del fin de semana son los siguientes: la zona general para niños tiene un costo de $150 pesos, el boleto de general adultos vale $250 pesos, en la sexta fila el costo es de $350 pesos, para la quinta fila el precio es de $400 pesos, en la cuarta fila el acceso es de $450 pesos, en tanto en la tercera fila el precio es de $500 pesos, para la segunda fila el precio es de $550 pesos, en tanto en la primera fila el costo es de $600 pesos.

