El 2 de Enero en Miahuatlán el tradicional torneo “Enrosque Corto” (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de diciembre. Bajo la modalidad de competencia presencial, el domingo 2 de enero en Miahuatlán de Porfirio Díaz, se realizará la cuarta edición del tradicional torneo de ajedrez “Enrosque corto”, el cual convoca a jugadores de la categoría libre e infantil, con premiación que consiste en la tradicional rosca de reyes y juguetes para las categorías menores.

Para los interesados en formar parte del torneo, las inscripciones siguen abiertas, para ello es necesario registrarse en el formulario que aparece en la página de Facebook Club de Ajedrez Caissa de Miahuatlán. La cuota de inscripción para la categoría libre es de $80 pesos, en tanto para la categoría infantil es de $50 pesos o un juguete nuevo o en buen estado.

El certamen se llevará a cabo el domingo 2 de enero de 2022 en “El jardín de los sueños Mystique”, ubicado en la calle Álamo #113, colonia centro de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana con las inscripciones, la inauguración a las 9:40 y la primera ronda de juego a las 10:00 horas. De acuerdo a las bases de la competencia, se podrán solicitar permisos para las dos primeras rondas, con el sistema de competencia suizo a 6 rondas.

El tiempo de reflexión será de 25 minutos + 5 segundos de incremento para cada jugador, el sistema de competencia y el número de rondas quedan sujetos a cambios según la cantidad de jugadores inscritos, notificando a los participantes antes de la ronda 1. El orden de desempates técnicos será: encuentro directo, Buchholz, media de Buchholz, Sonnerborn-Berger, mayor número de victorias con piezas negras y menor edad.

La premiación para el primer lugar de la categoría libre será de una rosca de reyes y chocolate artesanal miahuateco, mientras que del segundo al octavo sitio recibirán la tradicional rosca de reyes, en el caso de la categoría infantil sub 12, los premios consistirán en juguetes. De igual forma habrá premiación especial, a la mejor femenil en categoría libre con una rosca de reyes, mientras que el mejor jugador sub 10, sub 8 y el más pequeño del torneo, obtendrán un juguete.

