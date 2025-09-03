El 12 de octubre Huatulco será sede del “XXIV Torneo nacional de pesca de pez dorado” (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre.Nuevamente un evento que reúne a pescadores deportivos de todo el país, tendrá sede en las costas oaxaqueñas, se trata de la edición número XXIV del Torneo Nacional de Pesca, el cual tiene como objetivo principal atrapar al Pez Dorado en Huatulco, la cita es el domingo 12 de octubre, con salida de las embarcaciones marcada a las 7:00 de la mañana.

El XXIV tornea nacional de pesca del pez dorado, entrega al primer lugar, la cantidad de $100, 000 pesos, el segundo sitio obtendrá $50,000 pesos, para el tercer puesto se contemplan $30,000 pesos, mientras que el cuarto sitio se llevará $20,000 pesos, mientras que el quinto lugar recibe $10,000 pesos, finalmente, el sexto lugar adquiere un boleto para participar en el torneo del dorado 2026.

Los organizadores señalaron que es importante contar con permisos de pesca vigente para participar en el certamen deportivo. El donativo de inscripción es de $4,500 pesos, la hora de salida será a las 7:00 de la mañana del domingo 12 de octubre, en tanto el cierre de báscula se contempla para el mismo día a las 16:00 horas.

Además de la premiación en efectivo para los primeros cinco lugares, se tiene previsto un premio especial Marlín, en la modalidad “catch and reléase”, con un boleto para el torneo internacional de Marlín 2026. Para mayores informes del torneo de pesca, se pueden comunicar a los teléfonos 958 116 64 78 o bien al 958 107 93 37.

El pez dorado es de cuerpo alargado y comprimido, de boca grande con abundancia de finos dientes en bandas, con una aleta dorsal larga, su coloración es brillante, las aletas pectorales se observan con un tono azul metálico, el lomo o dorso es de un color verdoso, son rápidos nadadores, peces primariamente oceánicos.

