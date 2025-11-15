Ejecutan a balazos al hijo del ex alcalde de Ometepec, Guerrero (19:00 h)

]Guerrero, 14 de noviembre. Esta tarde, Neftalí Adame, hijo del ex alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, fue asesinado a balazos en el bulevar principal de Marquelia, región de la Costa Chica de Guerrero.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas en una zona concurrida del municipio.

De acuerdo con reportes oficiales, hombres armados llegaron hasta una tienda donde se encontraba Neftalí Adame y le dispararon en la cabeza, acabando con su vida en el lugar.

El joven empresario quedó tirado entre la banqueta y la entrada del establecimiento.

Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas y se inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen.

Efrén Adame Montalván, padre de la víctima, fue alcalde de Ometepec en tres ocasiones (2008-2012, 2018-2021 y 2021-2024) y en agosto de este año fue vinculado a proceso por presuntos delitos electorales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir