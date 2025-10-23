Egresados de la UPN bloquean la caseta de Ixtepec para exigir respuesta a su pliego petitorio (10:15 h)

Edwin Meneses

Ciudad Ixtepec, Oax. 23 de octubre. Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tomaron este jueves la caseta de cobro número 90, en la súper carretera La Ventosa–Salina Cruz, a la altura de Ciudad Ixtepec, como parte de sus acciones de protesta para demandar atención y solución a su pliego petitorio, el cual afirman ha sido ignorado por las autoridades desde hace semanas.

Los jóvenes, pertenecientes a la Licenciatura en Intervención Educativa, se manifestaron con lonas y consignas en respaldo al movimiento magisterial oaxaqueño, y señalaron que su lucha se centra en la búsqueda de mejores condiciones laborales y de asignación docente.

Durante la acción de protesta, los egresados permitieron el paso de los vehículos a cambio de una aportación voluntaria, recurso que utilizan para sostener su movilización y gastos logísticos.

Los automovilistas pudieron continuar su tránsito con relativa normalidad, mientras los manifestantes mantenían el control del punto carretero.

Los egresados reiteraron que su movimiento es pacífico y busca la dignificación del trabajo docente, así como el cumplimiento de los compromisos pendientes del gobierno con el sector educativo.

Enfatizaron que continuarán movilizándose hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas y un verdadero reconocimiento a la labor de los futuros maestros.

