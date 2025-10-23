Egresados de la UPN bloquean la caseta de Ixtepec para exigir respuesta a su pliego petitorio (10:15 h)

Ciudad Ixtepec, Oax. 23 de octubre. Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tomaron este jueves la caseta de cobro número 90, en la súper carretera La Ventosa–Salina Cruz, a la altura de Ciudad Ixtepec, como parte de sus acciones de protesta para demandar atención y solución a su pliego petitorio, el cual afirman ha sido ignorado por las autoridades desde hace semanas.
Los jóvenes, pertenecientes a la Licenciatura en Intervención Educativa, se manifestaron con lonas y consignas en respaldo al movimiento magisterial oaxaqueño, y señalaron que su lucha se centra en la búsqueda de mejores condiciones laborales y de asignación docente.
Durante la acción de protesta, los egresados permitieron el paso de los vehículos a cambio de una aportación voluntaria, recurso que utilizan para sostener su movilización y gastos logísticos.
Los automovilistas pudieron continuar su tránsito con relativa normalidad, mientras los manifestantes mantenían el control del punto carretero.
Los egresados reiteraron que su movimiento es pacífico y busca la dignificación del trabajo docente, así como el cumplimiento de los compromisos pendientes del gobierno con el sector educativo.
Enfatizaron que continuarán movilizándose hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas y un verdadero reconocimiento a la labor de los futuros maestros.
