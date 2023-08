Educación enfrenta retroceso con la 4T (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. Retrocesos y promesas incumplidas son el saldo en educación a cinco años del arranque del Gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron especialistas y legisladoras.

La directora de Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia, acusó a la administración federal de realizar un trabajo “estratégico y maquiavélico” en estos cinco años para generar una educación que “falle” con los estándares mínimos internacionales y contribuya a la creación de generaciones de “analfabetos prácticos” que no puedan tener empleos de calidad.

Consideró que se ha dejado en absoluta indefensión a los estudiantes y este año ha sido, particularmente, el más caótico para la educación moderna en el país.

Amozurrutia enfatizó en que después de la pandemia no se hizo nada para atender la crisis que se originó, ni para solucionar el que más de 1.4 millones de alumnos se quedaron fuera de las aulas.

“Se quitaron todas las evaluaciones internacionales y el hecho de haber generado un nuevo modelo educativo en la ilegalidad, no respetando los tres Poderes y dejando sin acatamiento la orden de una suspensión definitiva de un juez, hace que la educación no solo esté en crisis, sino que se da un claro ejemplo de ilegalidad en el país”, dijo la especialista.

La directora de Educación con Rumbo recordó la promesa de campaña de crear las universidades Benito Juárez y de respeto a los programas educativos como Escuelas de Tiempo Completo, que no solo no se cumplieron, sino que se está dejando una crisis absoluta en el tema educativo.

Señaló que ante la catástrofe que hay en la materia, ahora es responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y de la sociedad civil organizada tomar la batuta en la educación.

“Nosotros la próxima semana haremos la presentación de contenidos paralelos para el apoyo a los profesores, es decir, no podemos quedarnos en la indefensión y en un estado pasivo, al contrario, necesitamos con urgencia generar los aprendizajes mínimos indispensables por grado escolar”, comentó Amozurrutia, en el marco de la distribución de los Libros de Texto Gratuito de la llamada Nueva Escuela Mexicana.

Dichos libros han generado polémica entre académicos y organizaciones de la sociedad civil, que han acusado opacidad en su realización y contenidos erróneos.

Por su parte, Daniel Hernández, profesor e investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey, coincidió también en que las promesas de campaña en educación por parte de López Obrador no sólo no se alcanzaron, sino que incluso hubo retrocesos.

“El número de alumnos en todo el sexenio no creció respecto a lo que existía en 2018, eso quiere decir que el porcentaje de personas que deberían estar estudiando, en este caso de 15 a 17 años, no solamente no ha crecido, si no que tenemos lo que había en 2016”, indicó el experto.

Agregó que, según cifras oficiales, en educación superior la cobertura de personas entre 18 y 22 años está por debajo del 43%, mientras que la propuesta al inicio del sexenio era alcanzar 50% de cobertura.

Otra carencia en la educación, continuó el experto del Tec, es que se estableció la búsqueda de la excelencia, pero no se sabe si esto se cumplió porque nadie ha hecho una evaluación de aprendizaje, o al menos no se ha hecho público el nivel de aprendizaje que existe en los jóvenes que estudian primaria, secundaria y educación media superior.

El experto también analizó el sistema de becas, cuya intención era que los estudiantes con menos recursos tuvieran las mismas oportunidades.

En 2018, continuó, se tiene registrado que 50% de los jóvenes con menos ingresos en el país estudiaban la media superior y de ellos, cuatro de cada diez no recibían una beca.

Sin embargo, dijo, según la encuesta de ingreso y gasto del Inegi de 2022, solo aumentó un punto porcentual los jóvenes que estudiaban, pero la proporción de jóvenes que no tienen becas sigue siendo del 40%, es decir, “esto de que son becas universales no se alcanzó y de que se iba a ayudar a los que menos tienen, tampoco se alcanzó”.

A pesar de los fracasos, el especialista consideró que las metas autoimpuestas por el Gobierno, al inicio del sexenio eran “perfectamente alcanzables”.

Al respecto, la diputada federal Olga Luz Espinosa, exsecretaria de la Comisión de Educación de San Lázaro, expuso que de las cuatro prioridades que se planteó el Presidente al inicio de su administración, ninguna se logró cumplir.

“En el tema de la profesionalización y actualización docente el presupuesto en lugar de crecer disminuyó cada año y desafortunadamente se ha basado la política educativa solamente en dar becas”, dijo.

Recriminó la decisión de quitar recursos para la formación, la profesionalización y la actualización docente y encima, año con año el presupuesto fue cada vez menor.

Y aunado a la pandemia, continuó, los maestros se quedaron sin herramientas para abatir el rezago educativo de los estudiantes por el confinamiento.

“Ahí nos volvimos a dar cuenta de las desigualdades y lejos de aumentarle a la profesionalización de los maestros, a la actualización, les recortamos presupuesto; nuestro país es uno de los que menos le apuesta al tema educativo”, lamentó.

Espinosa indicó que solamente Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Yucatán han mejorado en el tema educativo, mientras que el resto de estados van para abajo y los mayores retrocesos en educación están en Oaxaca, Colima, Michoacán, Morelos y Veracruz.

La perredista mencionó que a pesar de que se aprobó la reforma educativa propuesta por López Obrador en el primer año de su gobierno, no fue sino hasta cuatro años después que generaron su “gran proyecto educativo”.

