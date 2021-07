Ediles de la zona metropolitana convocan a ciudadanos a participar en la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes (12:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 28 de julio. Los presidentes municipales electos de Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y de la VIlla de Zaachila, convocaron a todos los oaxaqueños a participar el próximo 1 de agosto en la consulta popular ciudadana en donde se cuestionará si se lleva a juicio a los ex presidentes de México.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por ediles y regidores electos de la zona metropolitana emanados de Morena, la presidenta municipal electa de Santa Cruz Xoxocotlán, Tania López López, extendió una invitación a ciudadanos de su municipio y la entidad para que participen en la consulta, aseguró que se tendrá en las manos un gran poder de decisión por eso se requería que este 1 de agosto todos vayan a las urnas.

“Vamos a tener en nuestras manos el derecho de poder llevar a cabo el juicio a los ex presidentes, la consulta que estará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), y para que sea vinculatoria se necesita la participación del 40 por ciento de la lista nominal, lo que significará que deberán votar alrededor de 37 millones de mexicanos”, señaló la primera mujer que guiará los destinos de Santa Cruz Xoxocotlán los próximos tres años.

Adelantó que en Xoxocotlán se instalarán 45 casillas en diversos puntos del municipio en donde normalmente se han efectuado las elecciones.

Manifestó que corresponderá al INE y a los ciudadanos que acudan a votar en esta consulta cuidar las urnas, en donde esperan una amplia participación de los mexicanos en este ejercicio histórico para enjuiciar a los ex presidentes que en su momento dañaron gravemente al país.

También, el presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, comentó que han surgido opiniones divididas, “que si nos estamos promocionando, que si es un acto de venganza, por eso es importante aclarar que este ejercicio histórico es un precedente hacia la democracia, pero los que opinan han vivido del erario y son los que más han atacado esta consulta”.

Dijo que esta consulta sentará un precedente y significa que el poder está en el pueblo y en la gente a quien se le dará la oportunidad de decidir si se les investiga o no.

“Yo invitaría que si están o no de acuerdo participen, porque ese es el gran problema del pueblo de México, que no participa y no se interesa en la política y en la medida en que lo hagan tendremos un México más justo”, añadió.

Manifestó que en el municipio de Santa Lucía del Camino se instalarán 25 casillas de votación.

Por su parte, el edil electo de la Villa de Zaachila, Rigoberto Chacón Pérez, apoyó el llamado hacia los oaxaqueños para salir a votar y participar el próximo 1 de agosto.

“Esta actividad de promoción en Zaachila comenzó desde el 2020, pidiendo firmas casa por casa, hicimos perifoneo y dando información y aún así hay personas que desconocen del tema”.

Puntualizó que en esta localidad se instalarán 15 casillas receptoras para que los habitantes de esta población acudan a emitir su decisión.