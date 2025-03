Eclipse solar del 29 de marzo (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, sigue informando sobre el eclipse parcial de Sol, es decir, sobre la fecha y lugares donde podrá observarse este gran acontecimiento astronómico.

En MILENIO revelaremos las nueve ciudades donde podrá observarse este gran fenómeno, el cual ocurrirá el próximo 29 de marzo de 2025. Esta vez, este eclipse no podrá verse en México, pero la NASA anunció que sí hay algunas ciudades donde podrá verse.

¿Cuáles son las ciudades donde sí podrá verse el eclipse solar?

Baltimore, Maryland (EE.UU.) a partir de las 6:55 am

Boston, Massachusetts (6:31 am)

Búfalo, Nueva York (7:02 am)

Nueva York (6:44 am)

Filadelfia, Pensilvania (6:49 am)

Portland, Maine (6:27 am)

Washington D.C. (6:56 am)

Madrid (España) (10:48 am)

Paramaribo-Surinam (6:40 am)

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer cuál es el horario de inicio del eclipse, pero solo ejemplificó nueve ciudades.

¿Dónde se observará el eclipse solar de manera general?

De acuerdo con la NASA, los espectadores podrán ver un eclipse solar parcial en diversas regiones de América del Norte, Europa, África, el norte de Asia, algunas áreas de América del Sur, así como en Groenlandia, Islandia y gran parte de los océanos Atlántico y Ártico.

Así como en gran parte del continente americano, incluyendo el noreste de Estados Unidos, el eclipse parcial comenzará al amanecer. En Europa occidental y el noroeste de África, el eclipse dará inicio entre la mañana y el mediodía. En el este de Europa y el norte de Asia, la mayoría o la totalidad del eclipse ocurrirá por la tarde o temprano en la noche.

¿Cuándo ocurre el eclipse solar parcial?

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y el planeta Tierra, pero en este caso el reluciente Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados.

La Luna cubrirá solo una parte del Sol, haciendo que se vea como una media luna o como si le hubieran quitado una parte.

¿Se debe tomar precauciones para ver el eclipse solar?

Debido a que el Sol nunca estará completamente cubierto, los observadores deben usar protección ocular adecuada en todo momento mientras observan este eclipse.

