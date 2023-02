Dos premios Grammys con mucho talento oaxaqueño (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de febrero. El talento oaxaqueño clase mundial se manifestó en la edición 2023 de los premios Grammy a lo mejor de la música, que se entregaron en Los Angeles el pasado 05 de febrero.

Los saxofonistas Arodi Martínez (en imagen de portada), originario de la Villa de Zaachila, y Alan Villanueva, quien creció en el valle de Etla, así como la rapera Mare Advertencia Lírika, de origen zapoteca, participaron en la producción de «Un canto por México», de Natalia Lafourcade, galardonado con el Grammy como Mejor Álbum de Música Regional, en el cual, hay que decirlo, tuvieron una destacada participación Los Cojolites, hoy por hoy uno de los mayores exponentes del son jarocho.

«He aquí el canto de la marcha, de la protesta, de la lucha. El canto de las mujeres y el canto de los hombres. La voz de niñas y niños, de los abuelos, de las abuelas. El canto de la tierra que retumba en la madera de cada instrumento. Que retumba en la fuerza de la palabra y el latido de nuestros corazones. Estamos aquí para rendir homenaje a la vida. La música une, sana, alivia. Y qué importante la fe, la esperanza. Saber y creer que así como en la música se logra el encuentro, el equilibrio, la armonía, bien podríamos recuperar la unidad del mundo. Un mundo que todos y todas habitamos. mundo donde estamos de paso. Viva la vida. Viva el trabajo en comunidad. Viva la libertad y la felicidad. Viva el amor», expresa Natalia Lafourcade sobre el significado de dicha producción de música tradicional condimentada con nuevas lecturas de la realidad social.

Por otra parte, el decimista y jaranero nacido en Córdoba, Veracruz, pero radicado en Oaxaca, el «oaxarocho» Fernando Guadarrama, quien se popularizó con la creación del «Son de la barricada» durante el conflicto social del 2006, intervino en la producción de «Fandango at the Wall», documental de un concierto en vivo con Arturo O’Farril y la Orquesta Afrolatin Jazz de Nueva York, con The Conga Patria Son Jarocho Collective, que se hizo del Grammy al Mejor álbum de latin jazz.