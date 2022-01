Dispuesto a que su administración sea sometida a una auditoría, edil de San Martín Peras (17:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 13 de enero. El presidente municipal de San Martín Peras, Román Juárez Cruz, se dijo dispuesto a que su administración sea sometida a una auditoría por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), debido a los señalamientos en su contra por supuesto desvío de recursos públicos.

“Si claro, nosotros estamos dispuesto a dar cualquier información que se requiera, todo apego a la ley, nosotros no mandamos información falsa, no usamos redes sociales, porque nosotros seguimos respetando los usos y costumbres”, agregó.

Señaló al presidente del Comité Ciudadano Municipal de San Martín Peras, Elpidio Ramírez Morales, de estar dividiendo al pueblo, pues no tiene ninguna facultad para convocar, además de que está engañando a la gente con información falsa sobre las obras públicas.

Refirió que hay gente armada al interior de la población, la cual está obligando a los habitantes a sumarse al grupo que encabeza dicha persona.

Con respecto, a que se determinó en asamblea comunitaria su detención y la del regidor de Educación, expresó que esto es ilegal, pues una orden de aprehensión no se puede determinar alzando la mano.

“Eso dicen, pero la ley no está a votación, un derecho no está a votación, tenemos derecho a la libertad y enfrentar a la justicia en estado de Derecho. Nosotros no nos escondemos, pero no es lo que él dice, los meto a la cárcel para que regresen lo que se han robado, pero no ha demostrado nada, tal es el caso que trajo sus documentos al Congreso del Estado y nadie le da respuesta, ya que es ilegal lo que está haciendo”, recalcó.

Juárez Cruz expresó que ya solicitó la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego) y del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para solucionar el conflicto.

Aseguró que el movimiento que encabeza Elpidio Ramírez Morales tiene tintes políticos, ya que esta persona quiere postularse como presidente municipal de San Martín Peras, lo cual está prohibido, ya que la comunidad se rige bajo sistemas normativos indígenas, antes usos y costumbres.

