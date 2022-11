Dirigencia colectiva del PT en Oaxaca desconoce a Benjamín Robles Montoya (21:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. Ante el nombramiento de integrantes del Gabinete del gobernador electo Salomón Jara Cruz en la persona de Edith Santibañez Bohórquez, como secretaria del Trabajo por decisión de Benjamín Robles Montoya, este día, la dirigencia colectiva del Partido del Trabajo en Oaxaca desconoció al diputado federal para tomar decisiones.

Encabezados por Lenin LópezNelio López y Daniel Juárez, en conferencia de prensa, anunciaron la creación de una estructura paralela, en la que se habrá de conducir al Instituto de manera colectiva y no de manera unipersonal, como lo estaba haciendo Robles Montoya, quien solo ha beneficiado a su familia, en este caso a su esposa con una diputación federal en dos ocasiones de manera consecutiva.

Este día, acordaron hacer valer la dirección colectiva en el PT, ya que no hay un presidente de partido, “esto es hacer valer esta conducción colectiva para evitar las decisiones unipersonales, eso ha quedado muy claro con los compañeros”, señaló LópezNelio.

Acompañados de la ex diputada local Hita Ortiz Silva, expresó que se tomó la decisión de “corregir” la conducción del PT en Oaxaca, refiriéndose al matrimonio Robles Montoya y Martínez Ruiz, quienes se han beneficiado del partido.

Un segundo resolutivo es buscar el acercamiento y un diálogo directo con el gobernador electo Salomón Jara Cruz para manifestarle su respaldo para trabajar en beneficio de los oaxaqueños y consolidar la Cuarta Transformación y la Primavera Oaxaqueña.

De igual manera, manifestó que no están en contra de la designación de Santibañez Bohórquez, como titular de la Secretaría del Trabajo en el Gabinete Legal de la próxima Administración que iniciará el 1 de diciembre de 2022, sino la manera en cómo se dieron las decisiones.

La integración de quienes formarán parte de esta Secretaría será discutida al interior del Partido del Trabajo ya que se cuenta con compañeros y compañeras valiosísimos”.

Señaló que harán valer la institucionalidad del partido ya que no es posible y no van a permitir que las decisiones las tome una sola persona, (Robles Montoya) eso es lo que se acordó y es lo que vamos a corregir.

Fue enfático al señalar que no hay rompimiento con el diputado federal, sin embargo, aseguró que ya no manda en el Partido del Trabajo, harán valer la institucionalidad política del PT en Oaxaca, a partir de ahora él ya no puede decidir en nombre del Partido del Trabajo.