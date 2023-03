Diputado de Morena detrás de manifestaciones de normalistas, según Salomón Jara (16:52 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó al diputado de Morena, Irán Santiago, de provocar las manifestaciones de los estudiantes de las escuelas normales del estado que acudieron el domingo a protestar al Palacio de Gobierno.

En una conferencia ante medios de comunicación, Jara Cruz indicó que los normalistas demandan 818 plazas, pero que el gobierno estatal cuenta con mil y una plazas, además de 600 que quedaron libres del año pasado, por lo que no hay motivo para que sigan con las protestas.

Es que detrás de ellos también hay quienes provocan y como mi pecho no es bodega, entre ellos está el diputado Irán Santiago, de Morena, no me voy a quedar callado, voy a informar a nivel nacional como este diputado encuerda a los estudiantes”, aseveró.

El mandatario estatal sostuvo que detrás de las manifestaciones de los alumnos de las escuelas normales hay actores políticos que buscan polarizar y pidió a los estudiantes deslindarse de los actores políticos.

“Yo creo que es momento que los jóvenes se deslinden de actores políticos, como este señor que sólo busca provocar, polarizar y profundizar conflictos que no hay”, agregó.

El gobernador de Oaxaca aseguró que su gobierno no tolerará más actos vandálicos o destrozos que alteren la paz y que el daño que han provocado al patrimonio del estado durante las manifestaciones no tiene justificación.

“A nadie se le niega su derecho a manifestarse, pero venir, miren, están los vidrios rotos, patrimonio del pueblo, es como si fueran a Monte Albán a destruirlo” mencionó. El domingo, normalistas protestaron afuera del Palacio de Gobierno de Oaxaca; en el lugar, provocaron un incendio en uno de los portones del recinto. Ante esto, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, exhortó a los “normalistas involucrados en la problemática educativa magisterial a seguir la ruta del diálogo para llegar a la resolución de sus demandas históricas”. “Este el primer gobierno democrático y progresista en la historia moderna de Oaxaca, nuestra vocación es y será el diálogo y el respeto como valores fundamentales para construir la paz que Oaxaca necesita”, agregó.

