Dice Adán que en 2017 le hicieron fraude a Monreal; “siempre lo dije”, destaca el senador: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de mayo. Ricardo Monreal andaba ayer muy de buenas. Motivos no le faltaban. Muy orondo comentaba las declaraciones que Adán Augusto Lopez Hernández le hizo la víspera a Milenio Televisión.

En esa entrevista, el Secretario de Gobernación reconoció que en la encuesta de Morena para elegir candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2017, le hicieron fraude al senador de Zacatecas.

Le pedimos al coordinador de los senadores de Morena su opinión sobre lo que parecen palabras graves de Adán Augusto que dejan muy mal parada a Claudia Sheinbaum.

Esto fue lo que nos dijo: “me quedo con las expresiones del Secretario de Gobernación. Que el gobierno lo acepte me reivindica. Siempre dije que me hicieron fraude”.

En esa entrevista en el programa Café Milenio, el titular de la Segob dejó claro que no confía en el método de encuesta para elegir al abanderado en 2024, si la hace Morena. Usó el ejemplo de Monreal para justificar esa desconfianza:

“Hace cinco o seis años, rumbo a la elección de jefa o jefe de gobierno aquí en la Ciudad, yo no recuerdo que los medios de comunicación hayan publicado una (sola) que dijeran que Claudia (Sheinaum) iba en primer lugar.

“Todas ponían, sin ninguna duda, a Ricardo muy por encima de todos. La sorpresa es que se hace una encuesta, de acuerdo al método de la Comisión Nacional de Encuestas, y resulta que a quien todos los medios de comunicación ponían en primer lugar, creo que terminó en el cuarto.”

En esa encuesta, cuyos resultados se dieron a conocer en agosto del 2017, participaron, además de Sheinbaum y Monreal, el entonces senador Mario Delgado y Martí Batres, diputado y presidente del CEN de Morena.

La desconfianza mostrada por las dos corcholatas -tres si sumamos a Ebrard – choca con el criterio del actual presidente nacional de Morena.

Le recordamos a Mario que el presidente López Obrador habló de la posibilidad de un acuerdo de unidad para elegir al candidato presidencial, cuando lo visitaron los senadores de Morena, reunión a la que Delgado no asistió.

“Yo no he escuchado al presidente que lo plantee como posibilidad. Yo te diría que a mí no me gusta, porque Morena fue concebido como un instrumento de lucha del pueblo de México y en Morena el pueblo manda.

“Entonces es mejor que se haga la encuesta, que la gente tome la decisión. ¿Un acuerdo en base a qué? ¿Cómo explicarle a la gente que se hizo un acuerdo?” preguntó.

Mario Delgado está convencido de que el método más adecuado es la encuesta. ”Claro, debe ser muy transparente, tiene que haber reglas claras del juego”, puntualizó.

Y anunció que va a convocar a las corcholatas una vez que se cierren Coahuila y el Estado de México “para que revisemos de manera conjunta los términos de la convocatoria y los detalles de los que tienen dudas. Son dudas legítimas.”

Monreal opina distinto. Para el sí hay posibilidades de llegar a un acuerdo para elegir al candidato presidencial. “Siempre hay que pensar en el consenso y en el acuerdo, nunca en el desencuentro y la confrontación”, dijo.

–¿Candidato de Unidad?

–Puede ser ¿Por qué no? Así lo establecen los estatutos. Dos mecanismos: encuestas o acuerdos o consenso. Los dos son correctos y convenientes, puntualizó.

Otro tema que amenaza la unidad es la cargada de los gobernadores de Morena y aliados con Claudia o Adán Augusto. Tanto Ebrard como Monreal se han quejado en abiertamente de la intervención de los mandatarios estatales.

Mario Delgado ya tomó nota de esa inconformidad. Recordó que en enero mandó una carta a los “gobernadores de la transformación” en la que le hizo ver su corresponsabilidad en la construcción de la unidad y les pidió sean imparciales.

Ni caso hicieron.

Delgado, por cierto, anunció que buscará a las dirigencias del PT y el PVEM para decirles que con los candidatos que postularon en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja y Lenin Pérez, respectivamente, no van a ninguna parte, pero sí pueden impedir el cambio.

El presidente de Morena ve similitudes entre lo que hoy pasa en Coahuila y lo que ocurrió en el Estado de México en el 2017, cuando perdieron la elección de gobernador con Alfredo del Mazo, porque, aseguró, ni el PRD, ni MC se sumaron entonces a Delfina Gómez.

Y en algo que sonó a advertencia, Mario retomó palabras de López Obrador en el 2017. Dijo el ahora presidente:

“No se vale que digamos que en ésta no nos pongamos de acuerdo, pero que en el 18 vamos a ir todos juntos. No, ésta es la oportunidad de cambiarle la vida a la gente en el Estado de México”.

En otras palabras, sin el 2023 unidos, no habrá 2024. A buen entendedor…

