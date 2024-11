Días funestos: Francisco Garfias (08:30 h)

Diez muertos y 13 heridos el ocurrido en el Bar Los Cantaritos, ubicado en el centro de Querétaro, el sábado nueve de noviembre. Los sicarios iban por un integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, según la presidenta Sheinbaum.

Once cuerpos de comerciantes ejecutados, entre ellos dos mujeres y cuatro menores, fueron abandonados en una camioneta en Chilpancingo, Guerrero la noche del siete de noviembre.

27 muertos y 20 heridos en tres masacres dadas a conocer en espacio de cinco días.

Pero Omar García Harfuch, super secretario de Seguridad Pública, les dijo ayer a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados que el país “está controlado” según Ricardo Monreal, líder de mayoría en San Lázaro.

¿El país está controlado? ¿Pues cuántos asesinatos se necesitan para reconocer que están rebasados por el crimen organizado? Son preguntas.

El coordinador Monreal contó que García Harfuch les dijo también “tenemos conocimiento de cómo están actuando los grupos criminales.”

¿Y luego? ¿Por qué no se anticipan a las masacres? Son más preguntas.

***

El oficialismo ya se llevó entre las patas al Poder Judicial, so pretexto de “democratizarlo” con una complicada elección que no saben ni cómo se va a organizar. ¡Ah pero eso sí! Ya celebran que van a terminar con la corrupción que no combaten ni en sus propias filas.

Ahora van por los órganos autónomos. Adiós contrapesos. La Cofece, el IFT, Coneval, el INAI, la CNH, la CRE y la MEJOREDU pasarán a formar parte de dependencias del Ejecutivo Federal o al Inegi.

En otras palabras, se van a autocontrolar.

***

Cruel Paradoja. Asistí ayer al arranque de la Semana Nacional de Transparencia a la que convoca el INAI en la misma semana que la Cámara de Diputados votará su desaparición.

Respiré un aire de impotencia combinado con un sentimiento de frustración, resignación e impotencia.

Adrián Alcalá, comisionado presidente de ese Instituto, pidió a los legisladores de la mayoría oficialista que hagan “una pausa” en esta semana de definiciones y abran un diálogo sobre la permanencia de los órganos garantes, concretamente del INAI.

“Si aún así la definición fuera en ese rumbo, les hacemos un llamado para que en los artículos transitorios se establezca la ampliación del plazo de 90 días naturales para contar con instrumentos normativos necesarios con un mayor análisis y profundidad”, puntualizó Alcalá.

Las otras tres comisionadas, Blanca Lilia Ibarra, Norma Julieta Del Río Venegas y Josefina Román coincidieron en la necesidad de que la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales se mantengan fuera del gobierno.

Y es que la iniciativa plantea trasladar esos derechos humanos a la Secretaría de la Función Pública.

***

Mal empieza la relación del jefe nacional electo del PAN, Jorge Romero, con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

A la oferta de diálogo que el inminente sucesor de Marko Cortés hizo públicamente al régimen, la presidenta de la República respondió con acusaciones de que es “el jefe del cartel inmobiliario”.

“Lo conocimos muy bien (a Romero) en la Ciudad de México… Los propios empresarios, como testigos, fueron los que revelaron el modus operandi de este grupo muy corrupto de Alcaldía Benito Juárez”, dijo Sheinbaum en la mañanera.

Casi simultáneamente, Romero le dijo a Ciro Gómez Leyva, en su programa de Radio Fórmula, que será la primera y única vez que llamará al diálogo.

Advirtió: “Si este nuevo gobierno deja al PAN con la mano extendida para un diálogo allá ellos… si nuestro destino es irnos a las calles, como en los noventas, los ochentas, vamos a estar.”

Más tarde, le respondió a la mandataria en un video que subió a las redes sociales. Suavizó sus palabras:

“Le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí. Ni siquiera me han dado la constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor”.

Y más adelante: “¿En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición? ¿Su respuesta es calumniarme? Usted hace señalamientos contra mi persona.

“Este tema tiene más de dos años. Ni una sola imputación. Pese a los señalamientos que me hizo, nosotros insistiremos en el diálogo público”.

Al debate le entró Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. Subió a su cuenta de X un mensaje en el que califica de “arrogante” a Jorge Romero:

“Inició con un ultimátum al gobierno de México. Ni la ínfima participación de los panistas en su elección lo ubican en la realidad. Debería aclarar su participación en el cartel inmobiliario.”

Kenia López, diputada del PAN, se encargó de responderle a la presidenta de Morena.

“No Luisa, no te equivoques. El PAN es la oposición más grande en México y es quien sacará a Morena del gobierno, más de 250 mil asesinatos y desapariciones son la mejor carta de presentación del régimen…”, puntualizó.

