Develan retrato de AMLO en el Zócalo, con bastón de mando y la Torre Latinoamericana (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador develó su retrato, junto al artista yucateco Jorge Ermilo Espinosa Torre, quien estuvo a cargo de pintar el cuadro que se encontrará en los pasillos de Palacio Nacional junto a los demás presidentes.

“He estado muchas veces en el Zócalo, bueno hasta viví aquí, y con la gente. Tiene un detalle, la Torre Latinoamericana tiene el 15 de septiembre de 2024, el último Grito de Independencia”, comentó, durante la develación de su retrato.

“Hay cambios pero no ruptura, está el presidente Guadalupe Victoria, están otros presidente, sólo uno o dos que antes no encontraron sus retratos y no los pudieron pintar eso se los dejo de tarea”, añadió López Obrador

Última conferencia mañanera

Después de un breve discurso y presentar algunos datos de su sexenio como logros de la administración, se realizó la rifa de su reloj como prometió hace algunas semanas, el cual fue ganado por el periodista independiente de Baja California, Julio Omar Gómez, corresponsal de “Sin puntos ni comas TV”.

Luego de esto se realizó una convivencia con los reporteros, fotógrafos y camarógrafos de la conferencia, quienes convivieron un momento con el presidente, antes de realizar la develación, se tomaron fotos y pudieron desayunar junto a él con un menú que incluyó tamales de chipilín, tacos de barbacoa, café, chocolate y más.

Retrato

“Es para la gente, es un cuadro que se queda aquí. Fue difícil, es el rostro más reconocido de México, tiene que captar su esencia, fue un proceso de mucho estudio y de todo lo que conllevó, me llevó más de un año, fue un trabajo complicado y largo”, comentó Espinosa Torre, al aclarar que fue mediante sesiones fotográficas que se basó para esta obra que mide 135×2.25.

En el retrato se ve a López Obrador de pie en uno de los balcones de Palacio Nacional, con el bastón de mando en su mano en su mano izquierda y detrás se puede observar la Torre Latinoamericana con la fecha del 15 de septiembre de 2024 y las siluetas de miles de personas en la plancha del Zócalo de Ciudad de México.

