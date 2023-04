Detienen a una joven por tener relaciones sexuales con un perro; lo publicó en redes (19:00 h)

Estados Unidos, 8 de abril. Denise Frazier, una joven de 19 años, del condado de Jones (Misispi) fue arrestada el miércoles y acusada de cometer un acto sexual con un animal. El Departamento del Sheriff del Condado la arrestó en la localidad de Myrick por un cargo de relaciones sexuales antinaturales y un cargo de crueldad animal agravada.

Según el departamento del alguacil, recibieron una queja de un residente preocupado por un video gráfico publicado en una red social que mostraba el acto entre una la joven y un perro macho. Las autoridades dijo que una investigación condujo a una orden de registro para la residencia y se emitió una orden de arresto para Frazier.

“En mis 17 años en la aplicación de la ley, este es uno de los casos más inquietantes que he investigado”, dijo el sargento del condado JD Carter, quien dirige la investigación. “(El Condado) está en posesión de varios videos que son tan gráficos que no tenemos la libertad de publicarlos o incluso discutir el contenido en particular. La investigación de este caso está lejos de terminar”.

Frazier actualmente está encarcelada en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Jones en espera de su comparecencia inicial en el Tribunal de Justicia del Condado de Jones el próximo jueves.

