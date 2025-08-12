Detenido por violencia familiar en Santa Lucía del Camino (15:45 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 12 de agosto. El presidente municipal Juan Carlos García Márquez informó sobre la detención de Christian Eduardo C. M., señalado como presunto agresor de su pareja.

La acción fue posible gracias a la oportuna llamada de un familiar de la víctima al Centro de Control y Comando (C2) de Santa Lucía del Camino, lo que permitió activar el protocolo de atención correspondiente. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Los hechos ocurrieron en la colonia Calicanto, donde el presunto agresor acudió al domicilio de su pareja. Tras una discusión, la agredió físicamente e intentó forzarla a mantener relaciones sexuales.

La víctima logró huir y contactar a un familiar, quien inmediatamente solicitó apoyo al C2. Minutos después, personal de seguridad se entrevistó con la víctima y, a petición suya, procedieron con la detención de Christian Eduardo C. M. como presunto responsable de violencia familiar.

El detenido fue trasladado a la FGEO, específicamente al área especializada en delitos contra las mujeres por razón de género.

El edil reiteró la importancia de denunciar cualquier acto de violencia y puso a disposición de la ciudadanía los números del Centro de Control y Comando (C2 Santa Lucía del Camino) para emergencias:

951 183 1780

951 207 2443

951 517 7484

WhatsApp (solo para envío de fotos o videos): 951 231 9009

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir