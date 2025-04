Destaca Salomón Jara alta participación ciudadana en construcción de nueva Constitución de Oaxaca (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de abril. El Gobernador Salomón Jara Cruz informó sobre los avances en los trabajos de construcción de la nueva Constitución Política de Oaxaca; a través de foros regionales y temáticos realizados en todo el territorio estatal y fuera de él.

Ante el próximo aniversario del marco jurídico de 1922, 15 de abril, el Mandatario oaxaqueño expresó que en 100 años han cambiado muchas cosas, ya que las condiciones económicas, sociales y políticas son diferentes.

“No podemos continuar con la Constitución que teníamos, por muchas razones, no tiene un orden, no nos dice de dónde somos, qué cultura representamos, no nos dicen de nuestras lenguas” señaló.

En este sentido, Jara Cruz destacó el nivel de interés y alta participación ciudadana que han generado las actividades desarrolladas por la Comisión Estatal para la Conmemoración del Bicentenario de la Primera Constitución de Oaxaca de 1825.

Al respecto, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero reveló que, a la fecha, se han realizado 10 encuentros regionales en: la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Puerto Escondido, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Teotitlán de Flores Magón, Ixtlán de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Pedro y San Pablo Ayutla y Santiago Llano Grande.

Así mismo, expresó que se han llevado a cabo 12 encuentros temáticos en diversas universidades, con barras de personas abogadas, jueces, magistradas federales y locales, así como con la niñez, juventud, personas defensoras de derechos humanos, adultos mayores y representantes de la comunidad LGBT, comunidad migrante y medios de comunicación.

El funcionario estatal indicó que en estas acciones han participado, en total, 8 mil 83 personas, de las cuales, 5 mil 550 asistieron a los foros regionales y 2 mil 493 a los encuentros temáticos. Asimismo, expuso que han recibido 40 propuestas de manera física y en correo electrónico.

Afirmó que las temáticas abordadas son: lenguaje incluyente, reconocimiento de la interculturalidad, la transversalización de la política pública; materializar la Ley General de una Vida Libre de Violencia para que la igualdad sustantiva y los derechos humanos sean efectivos sin discriminación.

Además, que los símbolos patrios y las comunidades indígenas sean reconocidos en términos de naciones nativas y bajo un proceso de consulta; que se garantice el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial y derechos digitales.

“Hemos tenido representación de los tres poderes para construir este nuevo marco normativo desde abajo, ese ha sido el mandato, además es histórico, no hay antecedente en ningún estado de la participación de más de 8 mil personas y las que faltan”, dijo Vásquez Sagrero.

La Comisión Estatal para la Conmemoración del Bicentenario de la Primera Constitución de Oaxaca de 1825 trabaja, a la par, en recabar todas las expresiones, las cuales estarán plasmadas en una iniciativa que el Gobernador del Estado enviará al Poder Legislativo local.

