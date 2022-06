Después de cónclave priista ‘Alito’ se queda en la dirigencia nacional del PRI (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de junio. Después de más de cuatro horas de cónclave, el presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, dijo que se quedaría al frente del partido a pesar de la solicitud de renuncia que le pusieron sobre la mesa exdirigentes del partido.

“Nosotros fuimos electos por un periodo de cuatro años, a mi no me puso ningún Presidente de la República, a mi me puso la militancia”, dijo “Alito” arropado por dirigentes estatales del tricolor.

La reunión comenzó a las 10:30 horas y terminó más de cuatro horas después y asistieron líderes del partido como Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu.

Horas antes los líderes legislativos Osorio Chong y Ruiz Massieu rechazaron la propuesta de “Alito” de una moratoria constitucional para cerrar filas y evitar reformas constitucionales en el legislativo y acusaron autoritarismo por parte del exgobernador de Campeche.

Además, exlíderes del partido criticaron los últimos resultados electorales del tricolor y su alianza con el PAN y el PRD.

Después de la reunión, “Alito” aceptó que durante la reunión los exlíderes del partido criticaron su gestión.

“Hubo una reflexión de sí éramos capaces de enfrentar los siguientes retos electorales y lo que viene para adelante, hubo una especie de autocrítica para construir”, agregó.

A pesar de que “Alito” manifestó terminar en buenos términos la reunión, ninguno de los exdirigentes del PRI lo acompañó a la conferencia de prensa, a lo que Moreno dijo que fue por cuestiones de agenda.

Información y foto de:https://www.reporteindigo.com/

