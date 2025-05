Desde Juchitán al Vaticano, oaxaqueño interrumpe al “Teacher” para regalarle una Guayabera bordada (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. Cuando se encontraba transmitiendo en vivo desde El Vaticano, la unción de Robert Francis Prevost (León XIV), como el nuevo Papa, luego del fallecimiento del Papa Francisco, el periodista Joaquín López Dóriga fue interrumpido por un oaxaqueño orgulloso de sus raíces para regalarle una guayabera bordada por una artesana del Istmo de Tehuantepec.

El oaxaqueño de quien se desconoce su identidad, abordó al comunicador para decirle “Hola Teacher”, “hola como está”, contesta López Dóriga, “mire le traigo esto de juchitán Oaxaca, se lo manda la licenciada Ana Beatríz Muñoz Valdivieso, que es mi esposa, su fans número uno”.

¿cómo se llama su esposa? pregunta el periodista, Ana Beatriz Muñoz Valdivieso le repite el oaxaqueño. “le manda esto del Istmo”, “oh pues qué maravilla, se lo aprecio mucho amigo, déle las gracias a su esposa con todo cariño”, le agradece.

“Muchas gracias, gracias, se lo aprecio mucho de verdad”.

Al despedirse del conductor con un abrazo, bromeando el oaxaqueño le comenta, “ella me dijo no te vengas del Vaticano si no se la entregas al Teacher”.

