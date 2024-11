Desconoce Adán Augusto acusaciones de Javier May a Hernán Bermúndez (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. Después que el Gobernador de Tabasco, Javier May, acusó a Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad en la entidad, de estar ligado con el grupo criminal “La Barredora”, el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, dijo desconocer las declaraciones del gobernador, por lo que evitó opinar del tema.

“No conozco las declaraciones del Gobernador (de Tabasco, Javier May), y yo no opino sobre asuntos que no conozco”, respondió el exgobernador de Tabasco a pregunta expresa.

Tras la reunión de diputados y senadores con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el coordinador de la bancada guinda en el senado, compartió que el encuentro con la mandataria fue de convivencia e intercambio de opiniones.

“Fue una reunión de convivencia, intercambio de opiniones, de ratificar el compromiso de seguir trabajando para que se consolide la Cuarta Transformación. El tema (que se trató fue) lo que se ha avanzado en estos meses en el Congreso de la Unión”, comentó.

Asimismo, Adán Augusto López, aseguró que el senador Miguel Ángel Yunes, forma parte de la bancada de Morena: “claro que forma parte del grupo parlamentario de Morena, y claro que tiene la invitación permanente para participar en las tareas del partido”, señaló.

En tanto, sobre si en la reunión con la mandataria, se habló de la polémica elección de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Adán Agusto, respondió: “no sé que controversia se refiera, nosotros votamos con conciencia y seguros de que lo pertinente era la ratificación”, acotó.

