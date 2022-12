Descalifica AMLO desalojo de triquis por el Gobierno de Salomón Jara, “eso es de los conservadores”, dijo (20:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 6 de diciembre. El desalojo de los triquis del corredor del Palacio de Gobierno llegó a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador quien descalificó la acción del gobierno de Salomón Jara señalando que esa acción era parte de los “conservadores”.

“Lo mejor es el diálogo, pero me llamó mucho la atención un tuit del padre Solalinde, de todas maneras, no tiene porque haber represión, desalojos, eso eso tiene que ver con los conservadores, no con nosotros”, expresó en su conferencia.