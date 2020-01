¡Desaparecidas, 5 mil mujeres en Chimalhuacán!: Víctor Sánchez Baños (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de enero. De enero de 2012 a agosto de 2018, desaparecieron en Chimalhuacán, en el Estado de México, a tan solo 20 kilómetros de la CDMX, 5,108 niñas, adolescentes y mujeres. La cifra crece. Familias de ese municipio le exigen al alcalde priista, Tolentino Román, y a las autoridades estatales, se aboquen a proteger a la comunidad. El año pasado, se estima, que más de 700 mujeres desaparecieron. ¡De terror!

CHIHUAHUA: Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, no ejerce 3 mil 200 millones de pesos del 2019, para el mantenimiento de las escuelas cercanas a los pueblos mineros y mejoras de infraestructura en las minas. La titular de Economía, Graciela Márquez Colín, dijo que dará los apoyos del fondo minero a los padres de familia. Pero, no los libera. El Gobierno de Javier Corral, junto con 19 municipios presentaron una Controversia Constitucional contra Márquez, por ese jineteo.

JALISCO: El gobernador Enrique Alfaro solicitó permiso para portar armas, a pesar que tiene un sofisticado equipo de guaruras. ¿A qué le teme? Se dice en medios locales que no le dieron el permiso por que le faltó cumplir con requisitos.

EDOMEX: Los alcaldes de Ecatepec, Fernando Vilchis, y Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, ambos de Morena, mal gobiernan 2 de los 6 municipios más inseguros del país, según la percepción de inseguridad ciudadana al cierre del 2019. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del INEGI, más del 90% de su población los reprueba en materia de seguridad. Y, con justificada razón. El crimen está desatado y sin control.

COLIMA: El gobernador Ignacio Peralta, reconoció que el sector salud estatal está deteriorándose y es muy delicada. Tienen pasivos de hace muchos años que todavía no se han logrado pagar. Así recibe con los brazos abiertos el INSABI, que dirige Juan Ferrer. Le quita una de muchas broncas.

GUERRERO: La comunidad de La Soledad, en municipio Xochistlahuaca, encarcelaron al alcalde morenista Daniel Sánchez Néstor, por incumplir con la realización de obras, que formaron parte de su campaña. Los indígenas mixtecos liberaron al edil después de comprometerse a exigir a los gobiernos federal y estatal pavimentar una carretera. Daniel es incondicional del senador morenista, Félix Salgado Macedonio.

PUEBLA: Habitantes de Amozoc, apedrearon la Presidencia Municipal y quemaron patrullas, para exigir la renuncia del alcalde por Morena, Mario de la Rosa, por su presunta complicidad con policías municipales en el asalto y extorsión de esa población poblana. Tuvo que llegar la Guardia Nacional a su rescate, a punta de gases lacrimógenos y toletazos. Desbordada la corrupción municipal.

TAMAULIPAS: El alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, no necesita de trabajar, sólo gastar las transferencias federales que recibe. No quiere darse cuenta que esto genera volatilidad tanto en su desempeño presupuestal como en su posición de liquidez. Los ingresos propios del municipio son paupérrimos. Buen pagador de deudas municipales, no paga a proveedores de obra pública.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

Compartir