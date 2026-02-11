Denuncian quema ilegal de colchones; Procuraduría suspende centro de acopio (16:30 h)

Saul Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de febrero. El titular de la Procuraduría Municipal de Protección al Medio Ambiente en Huajuapan, Octavio Montaño Hernández, informó que un centro de fierro, aluminio y residuos de manejo especial, fue suspendido de manera parcial por quemar colchones.

“Que efectivamente se atendió un reporte a través del C2, aquí en la ciudad de Huajuapan, para ser específicos en la avenida Ejército Nacional, en la colonia Tepeyac, donde un establecimiento se encontraba quemando colchones en su interior. Por lo que el personal adscrito de la procuraduría se apersonó a este lugar, y al corroborar los hechos se suspendieron de manera parcial, porque solo era una parte donde se estaban quemando ese tipo de residuos”, detalló.

Señaló que la quema de colchones contraviene a la normativa municipal, sobre todo en esta temporada de invierno por el impacto al ecosistema y salud pública.

Montaño Hernández reveló que se le inició al centro de acopio, el procedimiento administrativo para sanción, otorgándole derecho de audiencia para que las personas puedan regularizarse con su actividad.

“Si no cumplieran en el término de 45 días establecidos, durante el procedimiento administrativo, se podrá clausurar definitivamente este establecimiento. Pero aquí el exhorto es para la ciudadanía en general que está prohibido la quema de orgánicos e inorgánicos, lo que es en el municipio de Huajuapan de León; esta información va para todos aquellos que están realizando esta mala práctica”, expresó.

Apuntó que cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todas y todos, por lo tanto, cualquier persona puede reportar la quema de desechos orgánicos e inorgánicos al 9-1-1 o su número personal 953 114 1449.

Cabe recordar, que al quemar colchones se liberan sustancias altamente tóxicas como dioxinas, furanos y compuestos químicos provenientes de espumas, telas sintéticas y resortes tratados, lo que provoca contaminación severa del aire, afectaciones a la salud respiratoria, riesgo de enfermedades crónicas, daños al suelo y al entorno natural.

