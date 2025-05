Denuncian plaga de cucarachas y falta de medicamentos en IMSS-Bienestar de Juxtlahuaca (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 22 de mayo. El hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Bienestar en Santiago Juxtlahuaca, se ve afectado por una plaga de cucarachas, así como falta de medicamentos y preferencia en brindar la atención a los pacientes.

En entrevista para este medio de comunicación, un paciente, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, indicó que el 18 de mayo, desde las 6 de la mañana, junto con demás personas en ayunas, estuvieron esperando por más de tres horas para que fueran atendidos, pero el personal de Laboratorio nunca llegó.

“La de ventanilla es la que toma y hace las citas, es una prepotente, no sé cómo describirla. El médico me pidió mis análisis, pero le comenté el problema, y saliendo del médico yo me fui con la trabajadora social y ella me dijo, yo no puedo arreglar el problema, para eso te llevo con la directora del hospital, a quien le comenté”, detalló.

Denunció que el personal de Farmacia, como paciente, le hizo dar varias vueltas por un medicamento, cuando pudo decir que no lo tienen o hasta nuevo aviso estaría disponible, y pedir al doctor que evitará recetar nuevamente.

Otra paciente, quien también omitió su nombre por diversos motivos, sostuvo que, en el caso del área de Archivo, le ha tocado que mandan a personal que desconoce, y que en algunas ocasiones confiesan que las mandaron a cubrir por vacaciones o porque se fueron a desayunar.

“Llegas en la mañana y el piso está pésimo, ayer una cucaracha muerta, otras andaban alrededor en donde las enfermeras están trabajando, hay una plaga. No puede ser posible que tengan cucarachas en un hospital. No hay papel del baño, lo que yo observe, es que agarraron las bolsas de la basura del papel de baño, las cortaron para usarlas como papel y las tiraron en el piso. Por una parte, está bien, para que se den cuenta, y por otra es antigénico, pero no hay más”, denunció.

Compartió que muchas personas pagan el servicio de una ambulancia para el traslado de su paciente, porque las unidades del hospital IMSS-Bienestar de Santiago Juxtlahuaca no están equipadas, y en algunas ocasiones no están disponibles.

Señaló que desde hace un año un área del hospital está acordonada, porque hasta el momento no la han reparado las grietas que provocan goteras de agua en tiempo de lluvias.

