Denuncian a autoridades municipales de Salina Cruz por permitir a un particular invadir jardín de niños (14:00 h)

Salina Cruz, Oax.21 de enero. Maestros de la sección 22 apoyaron a compañeros del Jardín de Niños Rufino Tamayo, quienes denuncian que el Presidente Municipal Juan Carlos Atecas Altamirano y la sindico procurador hacendaria Teresa Nandez Santos, permitieron la invasión de parte de un particular a terrenos de dicho plantel educativo.

En su apoyo, la sección 22 organizó una marcha y manifestación en las oficinas del Gobierno Municipal, para exigir a las autoridades locales que no intervengan para afectar a la educación de los niños de Salina Cruz.

La directora de esta escuela Sayra Zavala, denunció que la semana pasada ya habían solicitado al edil que frenara la invasión de un particular a los terrenos de la escuela, argumentándoles que no le competía y no intervendría, sin embargo, hoy la realidad es otra.

Añadió que la escuela que se ubica en la colonia Héroes de Nacozari, se está viendo afectada por un particular que está invadió el predio para construir.

Los maestros fueron atendidos en una comisión por la Secretaria Municipal del ayuntamiento municipal Exnese Caballero, sin embargo, ellos demandan la presencia del alcalde, para poder dialogar.

