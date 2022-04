Democracia barata y centralista: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de abril. Sin posibilidades de ser aprobada por no contar con la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución –dos tercios de los legisladores presentes- fue enviada ayer a San Lázaro la propuesta de Reforma Electoral del Ejecutivo.

La iniciativa propone desaparecer al INE y crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que estaría integrado, no por especialistas, sino por siete consejeros electos por el pueblo.

Busca también eliminar diputados “pluris” y senadores de lista; acotar regidores, reducir diputados locales, y quitar a los partidos los recursos anuales para su operación.

Para sus actividades ordinarias, los partidos podrán recibir aportaciones de personas físicas en la forma y límites dispuestos en la Constitución, dice la iniciativa.

“Son temas que han exigido los ciudadanos para hacer una democracia barata”, explicó Horacio Duarte, administrador general de aduanas, a quien AMLO invitó, junto con Pablo Gómez, a presentar la iniciativa en la mañanera.

La reforma propone modificar 18 artículos de la Constitución y siete transitorios. Ya fue canalizada a la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro.

No trae nada sobre una segunda vuelta, elecciones primarias o un gobierno de coalición De eso AMLO no quiere ni hablar. No le conviene.

***

Para modificar la Constitución se requiere de una mayoría calificada que Morena y sus rémoras no tienen en ninguna de las dos cámaras legislativas.

El presidente sabe que su propuesta no va a pasar. Se ve difícil que acepte negociar la permanencia del INE o que la oposición vote la eliminación de los pluris. El documento está destinado a los archivos, si no se le hacen cambios.

¿Qué busca entonces al enviarla al Congreso? Preguntamos a Luis Carlos Ugalde. El ex presidente consejero del IFE (hoy INE.) El hombre dividió su respuesta en 5 puntos:

Hacer propaganda; alimentar el discurso contra los titanes del neoliberalismo (INE); justificar su rechazo a los resultados en el 2024 en caso de que le sean desfavorables; dominar o reventar el nombramiento de 4 consejeros en marzo del 2023; y justificar el estrangulamiento financiero del Instituto en noviembre de este año.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, está convencido que AMLO va a utilizar la propuesta para golpear a la oposición. “Es una ecuación muy peligrosa”, advierte.

***

En las dirigencias de los partidos de oposición el rechazo fue tajante. Marko Cortés, jefe nacional del PAN, está convencido que propuesta busca crear las condiciones para que Morena se mantenga en el poder “y eso es inaceptable”.

Alito Moreno, jefe nacional del PRI, dice que la reforma es sólo un distractor. Jesús Zambrano, su homólogo del PRD, la calificó de regresiva, retrógrada, antidemocrática. “No va a pasar y el INE no va a desaparecer”, subrayó.

Los miembros de la Asociación de Gobernadores del PAN manifestaron su total respaldo al INE.

“Ha asegurado tres alternancias en paz, certidumbre y eficiencia. Es y debe seguir siendo garante de la imparcialidad electoral”, señalaron en twitter.

El diputado panista, Santiago Creel, nos hizo notar que la propuesta omite resolver el problema más importante que tenemos en materia electoral: el crimen organizado. “Allí es donde está la principal amenaza a nuestra democracia”, advierte.

En las dirigencias de los partidos de oposición el rechazo fue tajante. Marko Cortés, jefe nacional del PAN, está convencido que propuesta busca crear las condiciones para que Morena se mantenga en el poder “y eso es inaceptable”.

Alito Moreno, jefe nacional del PRI, dice que la reforma es sólo un distractor. Jesús Zambrano, su homólogo del PRD, la calificó de regresiva, retrógrada, antidemocrática. “No va a pasar y el INE no va a desaparecer”, subrayó.

Los miembros de la Asociación de Gobernadores del PAN manifestaron su total respaldo al INE.

“Ha asegurado tres alternancias en paz, certidumbre y eficiencia. Es y debe seguir siendo garante de la imparcialidad electoral”, señalaron en twitter.

El diputado panista, Santiago Creel, nos hizo notar que la propuesta omite resolver el problema más importante que tenemos en materia electoral: el crimen organizado. “Allí es donde está la principal amenaza a nuestra democracia”, advierte.

***

Algo inquietante para Claudia Sheinbaum ocurrió ayer en la reunión que sostuvo López Obrador con los diputados de la mayoría presidencial en Palacio Nacional.

El presidente había descartado al secretario de gobernación, Adán Augusto Hernandez, como candidato a sucederlo, luego del escándalo del viaje en el avión de la Guardia Nacional a Coahuila y Sonora, para promover el revocatorio en veda electoral.

Pero ayer, en una “consulta rápida” a los diputados que lo visitaban, lo resucitó. “¿Verdad que tenemos un buen secretario de gobernación?” les preguntó.

Los legisladores se levantaron de sus asientos, aplaudieron con ganas y a gritos encartaron al titular de la Segob con gritos de “¡Presidente!” “!Presidente!”.

***

El tema del encarcelamiento del Bronco ya llegó a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado Castro.

La esposa del ex gobernador de Nuevo León, en la cárcel hace 45 días, le entregó una carta en la que asegura que su marido es víctima del gobierno del Estado, que lo trata como criminal.

“Es evidente que, aprovechando su poder y el aparato gubernamental, en específico las distintas fiscalías del Estado y el Poder Judicial; Samuel Alejandro García Sepúlveda le está fincando a mi marido responsabilidades múltiples para que permanezca en la cárcel, no tanto por temas jurídicos, sino políticos”, asegura la misiva.

Y le pide a la ONU que revise las condiciones en las que se encuentra su marido, a la luz de ser un preso político al que no le respetan sus derechos humanos.

FIN.

Compartir